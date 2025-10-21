Госдума ратифицировала договор о стратегическом партнерстве с Венесуэлой

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Госдума ратифицировала договор между Россией и Венесуэлой о стратегическом партнерстве и сотрудничестве.

Документ был подписан 7 мая 2025 года после переговоров президентов Владимира Путина и Николаса Мадуро.

Договор предусматривает, что стороны укрепляют равноправное доверительное партнерство и стратегическое сотрудничество, поддерживая регулярный и тесный политико-дипломатический диалог, а также расширяя действующие и создавая новые механизмы координации по всему спектру двусторонней повестки дня, актуальным международным и региональным проблемам, представляющим взаимный интерес.

В, частности, в статье 3 договора предусматривается, что стороны "решительно выступают против односторонних принудительных и ограничительных мер (санкций), в том числе экстерриториального характера, которые представляют собой нарушение Устава ООН и других общепризнанных норм и принципов международного права, проявление неоколониализма, инструмент давления, экономического удушения и расшатывания внутриполитической стабильности суверенных государств".

В статье 4 указывается, что стороны предпринимают "солидарные усилия в целях борьбы с наследием и фальсификацией истории колониализма, обличения расизма, геноцида и других преступлений, совершенных, в том числе, против народов Латинской Америки, и недопущения неоколониальных проявлений в межгосударственных отношениях".

Статья 10 договора предусматривает, что Россия и Венесуэла "сотрудничают в энергетической сфере по таким направлениям, как разведка и разработка новых месторождений нефти и природного газа, повышение отдачи месторождений, находящихся в эксплуатации у совместных предприятий, и снижение их нагрузки на окружающую среду за счет применения передовых технологий добычи, расширение нефтеторговых операций на взаимовыгодной основе". Стороны также развивают взаимодействие в сфере электроэнергетики путем реализации совместных проектов по модернизации и расширению электрогенерирующих мощностей и инфраструктуры передачи и распределения электроэнергии, указывается в документе.

Согласно статье 12 договора стороны способствуют формированию независимой российско-венесуэльской финансовой инфраструктуры.

Как отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин, "договор выводит российско-венесуэльские отношения на принципиально новый уровень, охватывает все основные направления двустороннего сотрудничества".

"Важно, что в соглашении уделено внимание необходимости контактов между законодательными органами, созданию условий для обмена опытом законотворческой деятельности и правоприменения. Со своей стороны продолжим работать с нашими коллегами для реализации договоренностей, достигнутых на уровне глав государств", - сказал Володин.