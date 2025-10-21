Поиск

Мишустин освободил от должности первого замглавы Минпромторга Осьмакова

Василий Осьмаков
Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Первый заместитель министра промышленности и торговли Василий Осьмаков после более чем 20-летней работы в Минпромторге РФ покинул министерство.

Распоряжение об освобождении Осьмакова от занимаемой должности подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Документ опубликован на портале официальной правовой информации.

"Освободить Осьмакова Василия Сергеевича от должности первого заместителя министра промышленности и торговли РФ в связи с переходом на другую работу", - говорится в тексте распоряжения.

В пресс-службе Минпромторга отметили, что полномочия между заместителями министра будут перераспределены, об этом, а также о назначении нового первого замминистра будет сообщено позднее.

42-летний Осьмаков работал в Минпромторге с 2004 года (на тот момент - Минпромэнерго). До 2008 г. занимал различные должности - от главного специалиста отдела общественных связей до начальника отдела стратегического планирования и научно-исследовательских работ. С 2008 по 2012 гг. был помощником и советником главы Минпромторга. В 2012 г., когда министерство возглавил Денис Мантуров (сейчас - первый вице-премьер РФ), был назначен директором департамента стратегического развития и проектного управления, а с 2016 г. - заместителем министра.

В апреле 2021 года Осьмаков был повышен до позиции первого заместителя министра промышленности и торговли и сохранил этот пост после того, как Мантуров перестал возглавлять Минпромторг в 2024 году, а руководителем министерства стал Антон Алиханов, ранее - губернатор Калининградской области.

В Минпромторге Осьмаков курировал департамент бюджетной политики и финансов, департамент стратегического развития и корпоративной политики, административный департамент. В сферу его деятельности входили вопросы, связанные с бюджетным планированием и обеспечением госпрограмм, промполититикой в сфере импортозамещения, координацией работы министерства при реализации нацпроектов и подготовке программ и стратегий развития в гражданских отраслях, контролем за исполнением поручений, кадровой политикой, осуществлением корпоративного управления в подведомственных Минпромторгу структурах.

Василий Осьмаков Михаил Мишустин Минпромторг РФ
