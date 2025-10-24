Песков заявил, что РФ ответит на новые санкции в соответствии со своими интересами

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - В Москве анализируют ситуацию после введения против РФ новых санкций, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"В настоящий момент анализируются те санкции, которые определены, которые обнародованы. Разумеется, мы будем делать то, что наилучшим образом соответствует нашим интересам. Это главное. Мы действуем, в первую очередь, не против кого-то, мы действуем во благо себе", - сказал Песков.

Так в пятницу он ответил на вопрос журналистов о том, каковы будут ответные меры Москвы на введенные против нее новых санкций.