Что произошло за день: воскресенье, 26 октября

Доклад Генштаба об испытаниях ракеты "Буревестник" и о ситуации в зоне СВО, планы встречи конгрессменов США и депутатов Госдумы, задержание подозреваемых в ограблении Лувра

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- В Генштабе ВС РФ заявили об успешных испытаниях ракеты "Буревестник". Начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил президенту РФ Владимиру Путину, что ракета преодолела расстояние в 14 тысяч километров и провела в воздухе около 15 часов. До администрации США напрямую донесли информацию об испытаниях, сообщил спецпосланник президента РФ Кирилл Дмитриев.

- Российские военные сообщили об окружении Купянска, а также о завершении окружения армии Украины в районе Красноармейска и Димитрова и развитии наступления в Днепропетровской и Запорожской областях.

- Встреча конгрессменов США с представителями Госдумы РФ будет организована в ближайшее время, заявил спецпосланник президента РФ Кирилл Дмитриев.

- Предпосылок для проведения новой встречи Путина и Трампа пока нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

- Более 80 участников массового конфликта в Новой Москве задержаны, из них 19 стали фигурантами дела о хулиганстве.

- Задержаны двое из четырех подозреваемых в ограблении Лувра.

- Ночью Литва в третий раз за неделю закрывала пункты пропуска на границе с Белоруссией. Литовские власти рассматривают возможность закрытия границы с Белоруссией на длительный срок.