Президент Туркменистана примет участие в неформальном саммите СНГ

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов примет участие в неформальной встрече глав государств-членов СНГ, сообщает газета "Нейтральный Туркменистан".

Бердымухамедов 21 декабря прибыл с рабочим визитом в Петербург для участия в неформальном саммите.

Неформальные саммиты СНГ создают благоприятные условия для обсуждения актуальных тем в области региональной стабильности, экономики и культурного сотрудничества. Подведение итогов завершающегося года и определение планов на будущее в таком формате способствуют укреплению отношений между государствами и поиску решений важных вопросов, пишет издание.