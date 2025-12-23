Поиск

Беспилотники обнаружили более 40% лесных пожаров в Якутии в 2025 году

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Более 40% лесных пожаров в Якутии были выявлены с помощью беспилотных летательных аппаратов и спутникового мониторинга в 2025 году, заявил глава Якутии Айсен Николаев в своем ежегодном послании Госсобранию (Ил Тумэн).

"Спутниками и беспилотными аппаратами обнаружено 160 пожаров - 40% от общего числа. Всего площадь лесных пожаров по итогам года сократилась до 160 тысяч гектаров", - сказал Николаев.

Он отметил, что в целом ситуация с лесными пожарами в Якутии изменилась благодаря системному подходу и федеральной поддержке. Так, впервые за долгое время в регионе не вводился режим ЧС.

"В течение первых суток ликвидировано 63% всех пожаров - в семь раз лучше, чем в 2021 году", - уточнил глава Якутии.

Оперативность тушения пожаров, в том числе, обеспечило развитие авиационной охраны лесов. В этом году было открыто два новых авиаотделения.

В 2026 году планируется открыть Жиганское и Среднеколымское авиаотделения, а в 2027 году - Белогорское авиаотделение в Абыйском районе.

Якутия - один из самых пожароопасных регионов России. По данным Авиалесоохраны, в 2024 году площадь природных пожаров в республике составила около 3,25 млн га.

Власти Якутии назвал борьбу с пожарами в 2025 году одной из самых успешных за несколько десятилетий.

