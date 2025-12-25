Семья осужденного в России Винатье надеется, что его освободят во время праздников

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Родственники осужденного в России гражданина Франции Лорана Винатье (признан в России иноагентом) надеются на его освобождение во время рождественских и новогодних праздников, пишет Le Parisien.

Адвокат родственников Фредерик Бело заявил, что его клиенты "надеются, что его освободят во время праздников". По словам Бело, это может произойти до православного рождества. Он отметил, что речь идет об "осторожной надежде" на освобождение.

"Мы уверены, что французская дипломатия сделает все возможное", - добавил он. Также Бело предположил, что эта тема могла бы прозвучать в случае проведения телефонного разговора между президентом Франции Эммануэлем Макроном и президентом России Владимиром Путиным.

МИД Франции от комментариев отказался.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее 25 декабря подтвердил, что звонил по поручению главы государства французскому журналисту Жерому Гаро, который на прямой линии с Путиным задал вопрос о судьбе Винатье, осужденного по одному делу и ставшего фигурантом другого дела. Гаро до этого сообщил в соцсети, что представитель Кремля звонил ему и сообщил о решении Владимира Путина пересмотреть дело.

В ответ на просьбу журналистов прокомментировать сообщение Гаро Песков сказал: "Я могу лишь подтвердить, что, действительно, я звонил по поручению президента и передал эту информацию журналисту".

У него уточнили, в чем заключается предложение России по поводу Винатье.

"Нет, подробностей я вам дать, к сожалению, не могу. Это весьма чувствительная сфера", - сказал он.

"Лишь могу подтвердить, что было такое поручение президента. Действительно были соответствующие контакты между нашими и французами. Действительно было сделано предложение французам по поводу Винатье. Действительно сейчас мяч на стороне Франции", - отметил представитель Кремля.

На прямой линии Путин сказал, что не слышал о деле Винатье, но пообещал изучить подробности.

"Я первый раз о нем слышу, но я вам обещаю, что я обязательно узнаю, что это за дело. Если есть хоть какой-то шанс решить этот вопрос положительно, если российский закон позволяет это сделать, мы предпринимаем все необходимые усилия, чтобы это сделать", - сказал он в ходе "Прямой линии", совмещенной с пресс-конференцией, отвечая на вопрос французского журналиста о возможности помилования Винатье.

Винатье - 48-летний консультант швейцарской некоммерческой организации "Центр гуманитарного диалога", которая ставит своей целью "помогать предотвращать, смягчать и разрешать вооруженные конфликты посредством диалога и посредничества". Его задержали в России в начале июня 2024 года, как сообщал СКР, по подозрению в сборе данных о военной деятельности России. Однако 7 июня Замоскворецкий суд арестовал его по обвинению в уклонении от исполнении обязанностей иноагента (ч. 3 ст. 330.1 УК). В суде "Интерфаксу" сказали, что Лоран Винатье признает вину в неисполнении обязанностей иноагента.

Минюст признал француза иноагентом 21 июня 2024 года.

В октябре 2024 года Замоскворецкий суд приговорил Винатье к трем годам колонии за нарушение закона об иностранных агентах.

20 августа 2025 года стало известно, что ранее осужденный Винатье стал фигурантом расследования о шпионаже. Согласно картотеке столичных судов общей юрисдикции, 20 августа Лефортовский суд зарегистрировал ходатайство следствия о продлении в отношении "Винатье Л.К.Ж." срока содержания под стражей. До того об уголовном деле о Винатье о шпионаже не упоминалось.