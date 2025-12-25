Поиск

ЦБ 26 декабря представит обновленную банкноту номиналом 1000 рублей

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Банк России 26 декабря представит обновленную банкноту номиналом 1000 рублей, сообщил ЦБ.

Пресс-конференция начнется 26 декабря в 12:00, в ней примут участие зампред ЦБ Сергей Белов и генеральный директор АО "Гознак" Аркадий Трачук.

Банк России планировал представить обновленную купюру номиналом 1000 рублей до конца 2025 года.

В топ-5 символов для размещения на купюре 1000 рублей по итогам голосования вошел скоростной пассажирский теплоход на подводных крыльях "Метеор", дворец земледельцев в Казани, саратовский автомобильный мост через реку Волгу, памятник Салавату Юлаеву в Уфе, главный корпус Казанского федерального университета.

Выпуск обновленной купюры номиналом 1000 рублей был приостановлен в 2023 году, так как некоторые изображения вызвали неоднозначную реакцию общества.

Предполагается, что лицевая сторона купюры с видами Нижнего Новгорода останется прежней (выпуска 2023 года), голосование проходило только за изображения на оборотной стороне.

Банк России в октябре 2023 года представил две обновленные банкноты номиналом 1000 и 5000 рублей. Через несколько дней ЦБ сообщил о приостановке выпуска купюры в 1000 рублей для ее доработки (в широкое обращение она не поступила). О причинах остановки выпуска не сообщалось, но дизайн банкноты сразу после презентации стал предметом бурной дискуссии относительно наличия и отсутствия различных культурных символов.

Банкнота номиналом 1000 рублей посвящена Нижнему Новгороду и Приволжскому федеральному округу. Основное изображение лицевой стороны (она не меняется) составляют Никольская башня Нижегородского Кремля. На оборотной стороне был изображен Музей истории государственности татарского народа и Республики Татарстан в Казани, башня Сююмбике на территории Казанского Кремля, Музей археологии и этнографии в Уфе.

