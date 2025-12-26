ЦБ продолжает обсуждать подходы к обновлению банкноты в 500 рублей

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Банк России продолжает обсуждать подходы к разработке обновленной банкноты номиналом 500 рублей, новые даты голосования, отмененного из-за "накрутки" голосов, пока не объявляет.

"Я могу сказать, что мы сейчас как раз обсуждаем подходы к разработке новой банкноты. Но, наверное, о дальнейших шагах мы сможем сообщить вам чуть позже... Скорее всего, уже в новом году", - сообщил на брифинге зампред ЦБ Сергей Белов.

Банк России в октябре отменил голосование по выбору символов для новой банкноты 500 рублей. "Мы столкнулись с большим количеством попыток техническими средствами увеличить количество голосов за некоторые объекты. Это не позволит подвести объективные итоги голосования", - сообщил тогда ЦБ.

Купюра номиналом 500 рублей посвящена Северо-Кавказскому федеральному округу. По данным перед объявлением об отмене голосования, среди символов для лицевой стороны лидировали Академическая (Елизаветинская) галерея (1,216 млн голосов), скульптура орла (401,7 тыс. голосов) и гора Бештау (337,9 тыс. голосов), для оборотной стороны - гора Эльбрус (1,270 млн голосов) и Грозный-сити (1,075 млн голосов). Среди остальных символов для оборотной стороны отметку в 100 тыс. голосов преодолела только Дербентская крепость (128 тыс. голосов).