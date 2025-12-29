Бывшего свердловского вице-губернатора Чемезова могут перевести под домашний арест

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Центральный суд Челябинска 30 декабря рассмотрит ходатайство следствия об изменении меры пресечения бывшему вице-губернатору Свердловской области Олегу Чемезову с ареста на домашний арест из-за состояния здоровья, сообщил "Интерфаксу" адвокат Чемезова Николай Бердников.

"Освидетельствование подтвердило наличие у Чемезова тяжелого заболевания, препятствующего его нахождению под стражей. Следователи вынуждены были обратиться в суд с этим ходатайством", - сказал Бердников.

25 сентября Чемезов был освобожден от должности вице-губернатора. Позже его задержали. Он стал обвиняемым по уголовному делу о мошенничестве. 30 сентября Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга арестовал Чемезова до 15 ноября.

В начале ноября Чемезова этапировали из екатеринбургского СИЗО-1 в СИЗО N7 Челябинска. Позже ему продлили меру пресечения до 15 февраля. В СИЗО, по словам его адвоката, здоровье Чемезова сильно ухудшилось, поэтому защита бывшего вице-губернатора направила в администрацию СИЗО ходатайство о производстве медицинского освидетельствования подзащитного. По словам защитника, медосвидетельствование выявило признаки рецидива серьезного заболевания.

Чемезов был одним из ответчиков по иску Генпрокуратуры об изъятии в доход государства активов бизнесменов Алексея Боброва и Артема Бикова, в том числе "Облкоммунэнерго" и "Корпорации СТС". Ответчиками также являлись бывший министр по управлению государственным имуществом Свердловской области Алексей Пьянков, экс-министр энергетики и ЖКХ региона Николай Смирнов и другие. В общей сложности Генпрокуратура требовала изъять в доход государства порядка 40 компаний. 10 октября суд полностью удовлетворил иск Генпрокуратуры.