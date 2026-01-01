МИД РФ пообещал неотвратимое наказание за атаку на мирных жителей в Херсонской области

Москва. 1 января. INTERFAX.RU - МИД России решительно осудил украинскую атаку на кафе и гостиницу в селе Хорлы Херсонской области, в результате которой погибли и пострадали десятки человек.

"Решительно осуждаем все теракты киевского режима", - говорится в заявлении МИД, размещенном в четверг на сайте российского внешнеполитического ведомства.

На Смоленской площади предупредили, что ответственные за эту атаку будут установлены и "понесут неотвратимое наказание".

В заявлении содержится призыв к зарубежным государствам и международным организациям публично осудить украинскую атаку на мирных жителей.

Из-за атаки беспилотников ВСУ в новогоднюю ночь начался пожар в кафе, пристроенному к трехэтажному зданию гостиницы в населенном пункте Хорлы. Потушить пожар удалось к 8:40 мск на площади 500 кв. метров.

Погибли 24 человека, в том числе ребенок, 29 пострадали, сообщил пресс-секретарь губернатора Херсонской области Владимир Василенко.

Губернатор Владимир Сальдо в своем телеграм-канале сообщил, что 2 и 3 января объявлены в регионе днями траура.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о теракте.