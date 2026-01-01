Поиск

МИД РФ пообещал неотвратимое наказание за атаку на мирных жителей в Херсонской области

Москва. 1 января. INTERFAX.RU - МИД России решительно осудил украинскую атаку на кафе и гостиницу в селе Хорлы Херсонской области, в результате которой погибли и пострадали десятки человек.

"Решительно осуждаем все теракты киевского режима", - говорится в заявлении МИД, размещенном в четверг на сайте российского внешнеполитического ведомства.

В РоссииВ Херсонской области по уточненным данным погибли 24 человека, 29 пострадалиВ Херсонской области по уточненным данным погибли 24 человека, 29 пострадалиЧитать подробнее

На Смоленской площади предупредили, что ответственные за эту атаку будут установлены и "понесут неотвратимое наказание".

В заявлении содержится призыв к зарубежным государствам и международным организациям публично осудить украинскую атаку на мирных жителей.

Из-за атаки беспилотников ВСУ в новогоднюю ночь начался пожар в кафе, пристроенному к трехэтажному зданию гостиницы в населенном пункте Хорлы. Потушить пожар удалось к 8:40 мск на площади 500 кв. метров.

Погибли 24 человека, в том числе ребенок, 29 пострадали, сообщил пресс-секретарь губернатора Херсонской области Владимир Василенко.

Губернатор Владимир Сальдо в своем телеграм-канале сообщил, что 2 и 3 января объявлены в регионе днями траура.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о теракте.

Владимир Сальдо Херсонская область МИД РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Три человека ранены при атаке дрона на коммерческий объект под Белгородом

Ребенок погиб при атаке дроном ВСУ автомобиля в Херсонской области

Россия передаст США доказательства БПЛА-атак Украины резиденции президента РФ

В России ожидают осуждения мировыми лидерами удара по селу в Херсонской области

Свыше 2,1 млн россиян посетили новогодние гуляния в РФ

 Свыше 2,1 млн россиян посетили новогодние гуляния в РФ

В России повысились минимальные цены на водку, коньяк и бренди

В МИД РФ назвали спланированной заранее атаку украинских БПЛА в Херсонской области

В Херсонской области по уточненным данным погибли 24 человека, 29 пострадали

 В Херсонской области по уточненным данным погибли 24 человека, 29 пострадали

Массовый налет украинских БПЛА совершен по резервуарному парку в Татарстане

Минобороны РФ заявило об отражении двух атак ВСУ в районе Купянска
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8036 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 68 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 124 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 420 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2497 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 98 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 237 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 66 материалов
Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса 9592 материалов
Путин: "Прямая линия - 2025" Путин: "Прямая линия - 2025" 56 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 78 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });