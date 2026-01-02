Российские войска за неделю взяли под контроль девять населенных пунктов

Москва. 2 января. INTERFAX.RU - Минобороны РФ сообщило в пятницу, что в течение недели под контроль российской армии перешли девять населенных пунктов в ДНР, Запорожской и Харьковской областях, военные улучшили позиции на ряде направлений в зоне спецоперации.

"В течение недели подразделения группировки войск "Центр" в результате активных действий освободили населенные пункты Димитров, Родинское, Артемовка и Вольное Донецкой Народной Республики", - говорится в недельной сводке министерства.

По данным ведомства, группировка "Запад" установила контроль над селами Диброва в ДНР и Богуславкой в Харьковской области.

"Подразделения группировки войск "Днепр" активными действиями освободили населенные пункты Степногорск и Лукьяновское Запорожской области", - сказано в сводке.

Как сообщило Минобороны, группировка "Восток" в течение недели продолжала продвижение в глубину обороны армии Украины и взяла под контроль город Гуляйполе в Запорожской области.

"Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю", - заявили в ведомстве.

Согласно сообщению, группировкой "Центр" за неделю нанесены удары по формированиям 18 украинских бригад и трех полков. "Потери противника на данном направлении составили более 3 305 военнослужащих", - отметили в министерстве.

Подразделения группировки "Запад" нанесли поражение формированиям 11 украинских бригад. "В зоне ответственности группировки войск "Запад" потери противника составили более 1 390 военнослужащих", - сказали в Минобороны.

По его данным, группировка "Днепр" поразила формирования пяти бригад ВСУ. За неделю в зоне ее ответственности армия Украины потеряла свыше 365 военных.

Группировкой "Восток" в течение недели нанесено поражение живой силе и технике восьми бригад и четырех штурмовых полков армии Украины. "В зоне ответственности группировки войск "Восток" ВСУ потеряли свыше 1 405 военнослужащих", - сообщило министерство.

"Южная" группировка ударила по живой силе и технике 15 украинских бригад. В зоне ответственности группировки потери украинских сил составили свыше 1 295 военных, сообщили в ведомстве.

По словам военных, в течение недели подразделения группировки "Север" в Сумской области нанесли поражение живой силе и технике шести бригад, штурмового полка ВСУ и пограничного отряда погранслужбы Украины. На харьковском направлении нанесено поражение формированиям шести бригад ВСУ и бригады Нацгвардии Украины. "Всего в зоне ответственности группировки войск "Север" противник потерял свыше 1 305 военнослужащих", - сказали в Минобороны РФ.