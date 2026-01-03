Поиск

Эксперт увидел в ударах США по Венесуэле признак готовности Трампа начать операцию против нее

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Ракетные удары по территории Венесуэлы, скорее всего, означают высокую долю вероятности того, что Вашингтон может начать полномасштабные военные действия, такое мнение высказал главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев.

"После окончания рождественских каникул Трамп, по всей видимости, приступает к очень серьезным шагам, направленным на смену власти в Венесуэле. Вполне возможно, что это может означать начало полномасштабной военной операции подобно той, которую США провели в декабре 1989 года против Панамы", - сказал он в субботу "Интерфаксу".

"На сегодняшний день следует исходить из того, что нынешняя американская администрация пойдет на самые крайние шаги в проведении военной операции. Насколько она будет просчитана, это уже другой вопрос", - отметил собеседник агентства.

"По внутриполитическим соображениям Трампу сейчас очень важно предстать решительным политиком, который намерен "разделаться" с левым правительством Венесуэлы. Плюс к этому возможен и следующий этап, на котором Вашингтон намерен давить и на другие страны региона", - считает американист.

В миреВ Каракасе заявили, что Венесуэла подверглась военной агрессии со стороны СШАВ Каракасе заявили, что Венесуэла подверглась военной агрессии со стороны СШАЧитать подробнее

По его мнению, жесткий курс Трампа во внешней политике на латиноамериканском треке направлен также против демократического истеблишмента США. "Все это выглядит, как "доктрина Монро" в издании Трампа, где есть одна особенность. Нынешний лидер Соединенных Штатов действует по принципу: "Бей чужих, чтобы свои боялись". Трамп демонстрируют свою решительность на внешнем контуре с тем, чтобы иметь возможность сдерживать своих оппонентов внутри США. Это направлено против демократов, прежде всего, против их левого крыла, где особенно жестко критикуют Трампа", - считает Васильев.

"Возможно, такие действия дадут противоположный эффект, но Трамп, по всей вероятности, решил идти до конца, применяя силовое давление", - сказал он.

Венесуэла Владимир Васильев РАН
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Экстренное предупреждение из-за ветра до 33 м/с объявлено на Кубани

В МИД РФ заявили, что в ближайшее время сделают заявление по Венесуэле

Мишустин поручил активизировать борьбу с кибермошенниками

Более 30 авиарейсов задерживается на прилет и вылет в аэропорту Сочи

 Более 30 авиарейсов задерживается на прилет и вылет в аэропорту Сочи

22 украинских БПЛА нейтрализовано за ночь над российской территорией

Российские военные отразили две атаки ВСУ в районе Купянска

Что произошло за день: пятница, 2 января

Минобороны заявило, что Россия не наносила ударов в черте Харькова

Мантуров отметил, что планы поставок вооружения армии РФ на 2026 г. обеспечены ресурсами

 Мантуров отметил, что планы поставок вооружения армии РФ на 2026 г. обеспечены ресурсами

Отправка семи поездов по сообщению с Большим Сочи задержана из-за непогоды
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8047 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 68 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 124 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 420 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2497 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 98 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 237 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 66 материалов
Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса 9592 материалов
Путин: "Прямая линия - 2025" Путин: "Прямая линия - 2025" 56 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 78 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });