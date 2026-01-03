Эксперт увидел в ударах США по Венесуэле признак готовности Трампа начать операцию против нее

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Ракетные удары по территории Венесуэлы, скорее всего, означают высокую долю вероятности того, что Вашингтон может начать полномасштабные военные действия, такое мнение высказал главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев.

"После окончания рождественских каникул Трамп, по всей видимости, приступает к очень серьезным шагам, направленным на смену власти в Венесуэле. Вполне возможно, что это может означать начало полномасштабной военной операции подобно той, которую США провели в декабре 1989 года против Панамы", - сказал он в субботу "Интерфаксу".

"На сегодняшний день следует исходить из того, что нынешняя американская администрация пойдет на самые крайние шаги в проведении военной операции. Насколько она будет просчитана, это уже другой вопрос", - отметил собеседник агентства.

"По внутриполитическим соображениям Трампу сейчас очень важно предстать решительным политиком, который намерен "разделаться" с левым правительством Венесуэлы. Плюс к этому возможен и следующий этап, на котором Вашингтон намерен давить и на другие страны региона", - считает американист.

По его мнению, жесткий курс Трампа во внешней политике на латиноамериканском треке направлен также против демократического истеблишмента США. "Все это выглядит, как "доктрина Монро" в издании Трампа, где есть одна особенность. Нынешний лидер Соединенных Штатов действует по принципу: "Бей чужих, чтобы свои боялись". Трамп демонстрируют свою решительность на внешнем контуре с тем, чтобы иметь возможность сдерживать своих оппонентов внутри США. Это направлено против демократов, прежде всего, против их левого крыла, где особенно жестко критикуют Трампа", - считает Васильев.

"Возможно, такие действия дадут противоположный эффект, но Трамп, по всей вероятности, решил идти до конца, применяя силовое давление", - сказал он.