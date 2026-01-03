CBS сообщил, что Трамп отдал приказ об ударах по объектам в Венесуэле

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Американский президент Дональд Трамп приказал вооруженным силам США атаковать цели, включая военные, на территории Венесуэлы, сообщает в субботу CBS со ссылкой на источники.

"Чиновники США заявляли, что Трамп отдал приказ наносить удары по целям на территории Венесуэлы, в том числе по военным объектам", - информирует телеканал.

Как сообщалось, США уже несколько месяцев проводят кампанию давления на Венесуэлу, которая включает в себя переброску тысяч военнослужащих и авианосной ударной группы в Карибское море, удары по предполагаемым перевозчикам наркотиков и угрозы в адрес президента страны Николаса Мадуро.