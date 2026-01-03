Поиск

В Каракасе заявили, что Венесуэла подверглась военной агрессии со стороны США

Охрана территории вокруг президентского дворца Мирафлорес
Фото: AP/ТАСС

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Удары, нанесенные в субботу по территории Венесуэлы, проведены армией США, заявили венесуэльские власти.

По сообщению агентства EFE, в Каракасе отметили, что речь идет о "серьезнейшей военной агрессии США".

В правительстве подчеркнули, что удары зафиксированы не только в столице, но и в провинциях Миранда, Арагуа, Ла-Гуайра.

Власти объявили о развертывании в Венесуэле полицейских и военных подразделений, а также о "развертывании системы командования для полной защиты страны".

В правительстве уточнили, что в субботу удары пришлись как по военным, так и по гражданским объектам Венесуэлы.

Власти предупредили, что согласно уставу ООН имеют право на самооборону.

Согласно данным телеканала ABC, США в субботу нанесли, по меньшей мере, семь ракетно-бомбовых ударов по столице Венесуэлы Каракасу. В момент атаки над городом на низкой высоте были видны пролеты группы вертолетов и слышны звуки авиации.

Каракас Венесуэла США
