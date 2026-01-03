Поиск

Косачев назвал безосновательным нападение США на Венесуэлу

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Мировое большинство осудит нападение на Венесуэлу, так как она не создавала никаких угроз для США, чья военная операция безосновательна и нарушает международное право, заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.

"Вне сомнения, Венесуэла не создавала никаких угроз для США - ни военных, ни гуманитарных, ни криминальных, ни наркотических (последнее подтверждается и специализированным агентством ООН). Тем самым нынешняя военная операция, как и действия против Венесуэлы последних дней и недель, не имеют под собой никаких содержательных оснований", - написал он в субботу в своем телеграм-канале.

В миреВ Каракасе заявили, что Венесуэла подверглась военной агрессии со стороны СШАВ Каракасе заявили, что Венесуэла подверглась военной агрессии со стороны СШАЧитать подробнее

По его словам, "международное право очевидно нарушено".

"Уверен, что мировое большинство решительно дистанцируется от нападения на Венесуэлу и осудит его", - отметил сенатор.

"Мировому меньшинству предстоят душераздирающие муки, которые либо вновь расставят по отдельным местам ценности и интересы, либо бесповоротно отправят ценности в утиль перед лицом геополитических интересов трансатлантического союзничества", - добавил Косачев.

Он подчеркнул, что "порядок должен быть основан на международном праве, а не на правилах", поэтому "порядок, устанавливаемый таким образом, не должен восторжествовать".

"Поразительным образом Нобелевская премия мира была присуждена в 2025 году за призывы бомбить Венесуэлу. Неужели реальные бомбардировки Венесуэлы - тоже шаг к Нобелевской премии мира, но уже 2026 года?" - написал Косачев.

Президент США Дональд Трамп утром в субботу приказал вооруженным силам США атаковать цели, включая военные, на территории Венесуэлы, сообщил телеканал CBS.

Агентство Associated Press сообщило, что президент Венесуэлы Николас Мадуро "отдал приказ о реализации всех планов национальной обороны и объявил о введении режима действий в условиях внешнего вмешательства".

США последние месяцы проводили кампанию давления на Венесуэлу, которая включала переброску тысяч военнослужащих и авианосной ударной группы в Карибское море, удары по предполагаемым перевозчикам наркотиков и угрозы в адрес президента Мадуро.

Венесуэла США Константин Косачев
