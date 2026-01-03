Косачев назвал безосновательным нападение США на Венесуэлу

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Мировое большинство осудит нападение на Венесуэлу, так как она не создавала никаких угроз для США, чья военная операция безосновательна и нарушает международное право, заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.

"Вне сомнения, Венесуэла не создавала никаких угроз для США - ни военных, ни гуманитарных, ни криминальных, ни наркотических (последнее подтверждается и специализированным агентством ООН). Тем самым нынешняя военная операция, как и действия против Венесуэлы последних дней и недель, не имеют под собой никаких содержательных оснований", - написал он в субботу в своем телеграм-канале.

По его словам, "международное право очевидно нарушено".

"Уверен, что мировое большинство решительно дистанцируется от нападения на Венесуэлу и осудит его", - отметил сенатор.

"Мировому меньшинству предстоят душераздирающие муки, которые либо вновь расставят по отдельным местам ценности и интересы, либо бесповоротно отправят ценности в утиль перед лицом геополитических интересов трансатлантического союзничества", - добавил Косачев.

Он подчеркнул, что "порядок должен быть основан на международном праве, а не на правилах", поэтому "порядок, устанавливаемый таким образом, не должен восторжествовать".

"Поразительным образом Нобелевская премия мира была присуждена в 2025 году за призывы бомбить Венесуэлу. Неужели реальные бомбардировки Венесуэлы - тоже шаг к Нобелевской премии мира, но уже 2026 года?" - написал Косачев.

Президент США Дональд Трамп утром в субботу приказал вооруженным силам США атаковать цели, включая военные, на территории Венесуэлы, сообщил телеканал CBS.

Агентство Associated Press сообщило, что президент Венесуэлы Николас Мадуро "отдал приказ о реализации всех планов национальной обороны и объявил о введении режима действий в условиях внешнего вмешательства".

США последние месяцы проводили кампанию давления на Венесуэлу, которая включала переброску тысяч военнослужащих и авианосной ударной группы в Карибское море, удары по предполагаемым перевозчикам наркотиков и угрозы в адрес президента Мадуро.