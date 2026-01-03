Поиск

Медведев саркастически назвал удары по Венесуэле "примером" миротворчества США

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев саркастически назвал удары США по Венесуэле "примером" американского миротворчества.

"Отличный пример миротворчества США. Жёсткая военная операция в независимой стране, которая ничем не угрожала Штатам. Захват спецназом легально избранного президента с женой. Конечно, всё это строго в рамках международного права и национального законодательства по согласованию с Конгрессом", - отметил он в субботу.

Комментарий Медведева опубликован в телеграм-канале RT.

По словам зампреда Совбеза РФ, при этом события сопровождаются почти полной тишиной "со стороны демократической Европы".

По его мнению, "Трампу следовало бы проявить такую активность, как с Венесуэлой", в отношении Украины.

"Операция в Каракасе стала лучшим доказательством того факта, что любому государству надо максимально укреплять свои Вооружённые силы", - заключил Медведев.

Президент США Дональд Трамп утром в субботу заявил, что американские военные провели атаку против Венесуэлы, сумели захватить и вывезти из страны Мадуро и его жену. Глава МИД Венесуэлы Иван Хиль обещал инициировать созыв экстренного заседания СБ ООН в связи с атакой США.

Венесуэла Дмитрий Медведев
Новости по теме

Новости

Хроники событий
