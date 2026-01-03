Поиск

Генпрокурор США заявила о предъявлении обвинений Мадуро и его жене

Генеральный прокурор США Пэм Бонди
Фото: Andrew Harnik/Getty Images

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Генеральный прокурор США Пэм Бонди в субботу заявила, что против президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супруги Силии Флорес выдвинут ряд обвинений, они предстанут перед судом Нью-Йорка.

"Мадуро и его жену предадут правосудию в Федеральном окружном суде Южного округа Нью-Йорка", - написала он в соцсети X.

"Мадуро обвиняют в сговоре для осуществления наркотерроризма, сговоре для переправки кокаина, хранении огнестрельного оружия и взрывных устройств, сговоре для приобретения огнестрельного оружия и взрывных устройств для действий против США", - продолжила генпрокурор.

Она поблагодарила президента США Дональда Трампа и американских военных за организацию операции по поимке Мадуро и его жены.

Трамп утром в субботу подтвердил, что американские военные провели атаку против Венесуэлы, сумели захватить и вывезти из страны Мадуро и его жену. Глава МИД Венесуэлы Иван Хиль обещал инициировать созыв экстренного заседания СБ ООН в связи с атакой США.

В 2025 году администрация США предложила вознаграждение в размере $50 млн за информацию, которая приведет к аресту Мадуро. Генпрокурор Бонди обвинила Мадуро в сотрудничестве с преступной организацией "Трен-де-Арагуа" и картелем "Синалоа" для распространения наркотиков.

Венесуэла Николас Мадуро США Пэм Бонди
