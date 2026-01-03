Лавров выразил Делси Родригес солидарность с народом Венесуэлы перед лицом вооруженной агрессии

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе телефонного разговора с Исполнительным вице-президентом Боливарианской республики Венесуэла Делси Родригес Гомес выразил твердую солидарность с народом Венесуэлы перед лицом вооруженной агрессии, сообщил телеграм-канал российского внешнеполитического ведомства в субботу.

Согласно информации МИД, "Россия продолжит поддерживать курс боливарианского правительства, направленный на защиту национальных интересов и суверенитета страны".

"Стороны высказались в пользу недопущения дальнейшей эскалации и нахождения выхода из положения путем диалога", - информирует МИД РФ.

В ходе беседы "заявлен обоюдный настрой на дальнейшее укрепление всеобъемлющего стратегического партнерства между Россией и Венесуэлой".