МИД КНР осудил действия США в Венесуэле

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Пекин решительно выступает против американских ударов по Венесуэле и захвата президента Николаса Мадуро, призывает Вашингтон соблюдать международное право, заявил в субботу представитель МИД КНР.

"Китай глубоко шокирован и решительно осуждает вопиющее использование силы США в отношении суверенного государства и действия против его президента", - приводятся в сообщении МИД Китая в соцсети X слова неназванного представителя ведомства.

Действия Вашингтона, по мнению Пекина, нарушают международное право и суверенитет Венесуэлы, а также ставят под угрозу мир и безопасность в Латинской Америке.

Власти КНР призывают Вашингтон соблюдать международное право и устав ООН.

Президент США Дональд Трамп утром в субботу заявил, что американские военные провели атаку против Венесуэлы, сумели захватить и вывезти из страны Мадуро и его жену. Глава МИД Венесуэлы Иван Хиль обещал инициировать созыв экстренного заседания СБ ООН в связи с нападением США.