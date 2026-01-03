CNN сообщил, что США начали готовиться к операции по захвату Мадуро в середине декабря

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Власти США с середины декабря прошлого года вели приготовления к операции по пленению президента Венесуэлы Николаса Мадуро, сообщил в субботу телеканал CNN со ссылкой на источники.

"Лица, знакомые с планами, заявили, что администрация президента США Дональда Трампа начала подготовку к удару по Венесуэле и захвату Мадуро в середине декабря", - говорится в сообщении.

По данным CNN, операцию хотели провести раньше 3 января, но отложили из-за неблагоприятных метеоусловий и ударов США по экстремистам в Нигерии в конце декабря.

Два неназванных сотрудника американской администрации сообщили, что США планировали после устранения Мадуро от власти составить переходное правительство Венесуэлы из ее граждан до того, как в стране могли бы пройти выборы.

Между тем высокопоставленный представитель правящей Единой социалистической партии Венесуэлы Наум Фернандес заявил агентству Associated Press, что американские военные захватили Мадуро и его жену в их доме на территории главной базы венесуэльских военных - "Форт Тиуна" в Каракасе.