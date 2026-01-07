Поиск

Министр обороны Великобритании сообщил о помощи США в задержании танкера Marinera

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - Великобритания оказала поддержку усилиям США по задержанию в среду танкера под российским флагом в Северной Атлантике, в том числе с помощью самолетов Королевских ВВС, заявил министр обороны Соединенного Королевства Джон Хили.

"Сегодня наши вооруженные силы продемонстрировали мастерство и профессионализм, поддержав успешный перехват американскими силами судна Bella 1 (по прежнему названию), направлявшегося в Россию", - сказал он.

По его словам, это действие стало частью глобальных усилий по борьбе с нарушением санкций.

В миреEUCOM заявило, что операция по захвату танкера под флагом РФ завершенаЧитать подробнее

"Это судно, имеющее сомнительную историю, является частью российско-иранской оси по обходу санкций", - отметил министр.

"Великобритания продолжит наращивать свои действия против деятельности "теневого флота" для защиты нашей национальной безопасности, нашей экономики и глобальной стабильности, обеспечивая безопасность Великобритании внутри страны и ее силу за рубежом", - сказал Хили.

Как говорится в заявлении Минобороны, Великобритания оказала поддержку заранее спланированной США операции, предоставив свои базы американским военным. Кроме, того был задействован танкер Tideforce королевского вспомогательного флота для помощи кораблю Береговой охраны США в преследовании танкера Bella 1, а самолеты королевских ВВС проводили разведку района нахождения судна.

Ранее Европейское командование ВС США (EUCOM) подтвердило проведенную в среду операцию по задержанию нефтяного танкера Marinera, шедшего под флагом РФ в Северной Атлантике.

США Великобритания Marinera
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

США начали продажу венесуэльской нефти на мировом рынке

Военные США сообщили о задержании танкера Sophia в Карибском море

Глава американского Минэнерго заявил, что венесуэльскую нефть будут продавать США

 Глава американского Минэнерго заявил, что венесуэльскую нефть будут продавать США

EUCOM заявило, что операция по захвату танкера под флагом РФ завершена

CNBC узнал, что США ослабят санкции против Венесуэлы, поставки ее нефти продолжатся

Национальное бюро расследований Финляндии арестовало сухогруз Fitburg

 Национальное бюро расследований Финляндии арестовало сухогруз Fitburg

WSJ сообщила о попытке США захватить танкера под флагом РФ

Финляндия сняла подозрения с судна Fitburg в ввозе подсанкционной стали

Глава МИД Ирана отметил, что для переговоров с США еще не время

 Глава МИД Ирана отметил, что для переговоров с США еще не время

В Финляндии заявили, что сухогруз Fitburg может продолжить рейс после устранения недостатков

 В Финляндии заявили, что сухогруз Fitburg может продолжить рейс после устранения недостатков
Хроники событий
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 101 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8073 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 68 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 124 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 420 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2497 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 98 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 237 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 66 материалов
Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса 9592 материалов
Путин: "Прямая линия - 2025" Путин: "Прямая линия - 2025" 56 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });