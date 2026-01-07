Министр обороны Великобритании сообщил о помощи США в задержании танкера Marinera

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - Великобритания оказала поддержку усилиям США по задержанию в среду танкера под российским флагом в Северной Атлантике, в том числе с помощью самолетов Королевских ВВС, заявил министр обороны Соединенного Королевства Джон Хили.

"Сегодня наши вооруженные силы продемонстрировали мастерство и профессионализм, поддержав успешный перехват американскими силами судна Bella 1 (по прежнему названию), направлявшегося в Россию", - сказал он.

По его словам, это действие стало частью глобальных усилий по борьбе с нарушением санкций.

"Это судно, имеющее сомнительную историю, является частью российско-иранской оси по обходу санкций", - отметил министр.

"Великобритания продолжит наращивать свои действия против деятельности "теневого флота" для защиты нашей национальной безопасности, нашей экономики и глобальной стабильности, обеспечивая безопасность Великобритании внутри страны и ее силу за рубежом", - сказал Хили.

Как говорится в заявлении Минобороны, Великобритания оказала поддержку заранее спланированной США операции, предоставив свои базы американским военным. Кроме, того был задействован танкер Tideforce королевского вспомогательного флота для помощи кораблю Береговой охраны США в преследовании танкера Bella 1, а самолеты королевских ВВС проводили разведку района нахождения судна.

Ранее Европейское командование ВС США (EUCOM) подтвердило проведенную в среду операцию по задержанию нефтяного танкера Marinera, шедшего под флагом РФ в Северной Атлантике.