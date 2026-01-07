Белый дом заявил, что экипаж танкера Marinera предстанет перед судом в США

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - Экипаж нефтяного танкера Marinera, шедшего под российским флагом в Северной Атлантике и задержанного американскими военными, подвергнется судебному преследованию, заявила представитель Белого дома Кэролайн Левитт в среду.

"Был выдан судебный ордер на арест членов экипажа, это значит, что экипаж теперь является объектом судебного преследования за любое нарушение американского закона, и их привезут в США для такого разбирательства" - сказала она в ходе пресс-брифинга.

Левитт отметила, что танкер был захвачен в связи с нарушением американских санкций. Она назвала его судном "теневого флота Венесуэлы", которое якобы перевозило подсанкционную нефть.

При этом представитель Белого дома подчеркнула, что по данным Вашингтона танкер не принадлежал никакой стране и шел под "ложным флагом".

Левитт также подтвердила задержание танкера Sophia, "не принадлежащего никакому государству".

Европейское командование ВС США (EUCOM) ранее в среду подтвердило проведение операции по задержанию нефтяного танкера Marinera в Северной Атлантике. Позже также сообщалось о задержании танкера "София" в Карибском море.

В МИД РФ заявили, что российская сторона требует неукоснительного соблюдения прав и интересов россиян, находящихся на борту судна Marinera.