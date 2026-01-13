Поиск

Отстранен от должности главврач новокузнецкой больницы, где погибли новорожденные

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - лавный врач Новокузнецкой городской клинической больнице N1 Виталий Херасков отстранен от должности на время проверки из-за гибели детей в роддоме, сообщил губернатор Кузбасса Илья Середюк во вторник в своем официальном телеграм-канале.

Ранее сообщалось, что по информации о гибели девяти новорожденных в новокузнецком роддоме во время новогодних каникул СУ СКР по региону организована доследственная проверка по ст.293 УК РФ (халатность).

Кроме того, проверки организованы прокуратурой Кузбасса, Росздравнадзором и Роспотребнадзором.

Министерство здравоохранения Кемеровской области также проводит проверку по факту гибели новорожденных.

На официальном сайте роддома во вторник появилась информация о приостановке госпитализации пациенток по санитарно-эпидемиологическим показаниям/

