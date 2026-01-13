Поиск

Гособвинение запросило для экс-сенатора Арашукова 12 лет по делу о даче взятки

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Государственное обвинение попросило назначить 12 лет колонии, а по совокупности с предыдущим приговором - пожизненное заключение, бывшему члену Совета Федерации от Карачаево-Черкесии Рауфу Арашукову, осужденному ранее по делу о преступном сообществе и убийствах и в настоящее время обвиняемому в даче взятки сотруднику колонии, сообщил "Интерфаксу" его адвокат.

"Государственный обвинитель попросил назначить 12 лет колонии со штрафом в 420 млн руб., по совокупности с приговором Мосгорсуда - пожизненное лишение свободы в колонии особого режима", - заявил агентству адвокат во вторник.

По словам защитника, суд удалился в совещательную комнату для постановления приговора, оглашение которого состоится во вторник в течение получаса.

Арашуков обвиняется в даче особо крупной взятки (ч. 5 ст. 291 УК РФ).

По версии следствия, осужденный экс-сенатор при посредничестве адвоката передал взятку в 3 млн руб. сотруднику УФСИН за "создание для него привилегированных условий отбывания наказания в колонии". Еще 3 млн руб. он не смог передать "в связи с пресечением противоправной деятельности".

Арашуков вину не признает и считает новое дело в его отношении сфабрикованным.

Дело рассматривается на выездном заседании в колонии N6 УФСИН Оренбургской области "Черный дельфин" для пожизненно осужденных, где Арашуков отбывает пожизненный срок.

В декабре 2022 года Московский городской суд на основании вердикта присяжных заседателей приговорил Рауфа Арашукова и его отца - бывшего советника гендиректора компании "Газпром межрегионгаз" Рауля Арашукова - к пожизненному лишению свободы в колонии особого режима по делу о преступном сообществе и убийствах.

