Дело экс-сенатора Арашукова о даче взятки за условия в колонии поступило в суд

Фото: Гавриил Григоров/ТАСС

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Ленинский суд Оренбурга рассмотрит уголовное дело в отношении бывшего члена Совета Федерации от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова, отбывающего наказание в колонии "Черный дельфин".

"Поступило уголовное дело в отношении Арашукова Р.Р., отбывающего наказание в виде пожизненного лишения свободы ФКУ ИК-6 УФСИН России по Оренбургской области, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст.291 УК РФ (дача взятки должностному лицу через посредника за совершение заведомо незаконных действий, группой лиц по предварительному сговору, совершенная в особо крупном размере)", - сообщает райсуд в пятницу.

По версии следствия, "обвиняемый в составе группы лиц по предварительному сговору при посредничестве адвоката совершил дачу взятки должностному лицу УФСИН России по Оренбургской области в размере 3 млн рублей". Деньги предназначались "за совершение в его пользу заведомо незаконных действий, а именно создание для него привилегированных условий отбывания наказания в колонии".

Отмечается, что обвиняемый "оставшуюся часть денежных средств в размере 3 млн рублей не передал в связи с пресечением противоправной деятельности".

В настоящее время уголовное дело передано судье для решения вопроса о назначении судебного разбирательства.

Пожизненный срок

Мосгорсуд в декабре 2022 года на основании вердикта присяжных заседателей приговорил Рауфа Арашукова и его отца - экс-советника генерального директора компании "Газпром межрегионгаз" Рауля Арашукова к пожизненному лишению свободы в исправительной колонии особого режима.

По тому же приговору бывший первый замруководителя СУ СКР по КЧР Казбек Булатов и экс-начальник республиканского центра противодействия экстремизму МВД Тимур Бетуганов получили по 22 года колонии строгого режима.

Бывшему следователю по особо важным делам главка СК по КЧР Андрею Филиппову суд назначил шесть лет и шесть месяцев колонии общего режима, Гузеру Хашукаеву, экс-директору филиала ООО "Газпром межрегионгаз Ставрополь" и единственному признавшему вину фигуранту дела - пять лет колонии общего режима.

По решению апелляционной инстанции, Филиппов был освобожден ввиду фактического отбытия наказания в период нахождения под стражей.

Суть обвинения

В зависимости от роли и степени участия каждого фигуранты признаны виновными в организации преступного сообщества и участии в нем (ч.3 ст.210), организации убийств (ч.3 ст.33 - п.п."ж, з" ч.2 ст.105), особо крупной растрате (ч.4 ст.160), превышении должностных полномочий (п."в" ч.3 ст.286), оказании давления на свидетеля (ч.4 ст.309 УК РФ) и ряде других преступлений.

В ноябре 2024 года Верховный суд РФ признал приговор законным.

Согласно фабуле дела, Арашуков организовал убийства заместителя председателя общественного молодежного движения "Адыгэ-Хасэ" КЧР Аслана Жукова и советника главы республики Фраля Шебзухова.

Как установило следствие, убийства Арашуков организовал по поручению отца, поскольку жертвы якобы могли помешать функционированию деятельности преступного сообщества, организованного Арашуковым-старшим.

Также, согласно обвинению, экс-сенатор повлиял на Булатова и Бетуганова для сокрытия своих преступлений.

Кроме того, следствие вменило экс-сенатору ложный донос о пытках сотрудниками правоохранительных органов Хашукаева.

В свою очередь Арашукову-старшему следствие вменило организацию преступного сообщества и хищение газа на сумму более 4,4 млрд рублей.

Арашуковы были задержаны в январе 2019 года. Экс-сенатора задержали прямо на заседании Совета Федерации.

Рауф Арашуков заявлял, что считает свое преследование "политическим заказом". Инициаторами "заказа" экс-сенатор называл одного из своих предшественников на посту сенатора от КЧР Вячеслава Дерева и бывшего министра внутренних дел республики Казимира Боташева.

В октябре 2024 стало известно, что Рауф Арашуков стал фигурантом нового уголовного дела - о взятке в 3 млн рублей, которую он, как считает следствие, передал сотрудникам колонии "Черный дельфин" "в целях создания для себя благоприятных условий отбывания наказания".