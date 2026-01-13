Поиск

Порядка 25 тыс. самосвалов снега вывезли с улиц Петербурга этой зимой

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Более 500 тыс. кубометров снега приняли за зиму снегоплавильные и снегоприемные пункты Петербурга, сообщает пресс-служба городской администрации во вторник.

"Всего с начала зимнего сезона на городских сооружениях принят и утилизирован 506 961 кубометр снежных масс (примерно 25 тысяч самосвалов)", - говорится в сообщении.

Уточняется, что за аналогичный период прошлого года этот показатель составлял почти 790 тыс. кубометров, что почти на 36% больше.

Среди снегоплавильных пунктов больше всего снега приняли на Октябрьской набережной, Мебельной улице и Рижском проспекте, среди снегоприемных рекордсменами остаются точки на Взлетной улице, набережной Обводного канала и Ново-Никитинской улице.

Ранее власти Петербурга сообщили, что за новогодние каникулы 2026 года получили меньше жалоб на неубранный снег по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Чаще всего жаловались в Центральном, Адмиралтейском и Фрунзенском районах.

Всего за каникулы с 31 декабря по 12 января в Петербурге выпало 60,5 см снега.

Петербург
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Все роддома Кузбасса проверят после гибели младенцев в Новокузнецке

 Все роддома Кузбасса проверят после гибели младенцев в Новокузнецке

Швейцария присоединилась к ряду санкций Евросоюза против России

Экс-сенатор Арашуков получил 10 лет и штраф в 120 млн руб. по делу о даче взятки

 Экс-сенатор Арашуков получил 10 лет и штраф в 120 млн руб. по делу о даче взятки

ВС не принял к рассмотрению последнюю жалобу по делу об изъятии акций СМЗ в пользу РФ

 ВС не принял к рассмотрению последнюю жалобу по делу об изъятии акций СМЗ в пользу РФ

ВС РФ нанесли ночной массированный удар по предприятиям ВПК Украины

Землетрясение магнитудой 6,4 произошло возле Южных Курил

Глава Росздравнадзора отправится в Кузбасс для проверки работы службы родовспоможения

В Новокузнецке возбудили уголовное дело о гибели девяти новорожденных

Реестр злостных неплательщиков алиментов запущен на Госуслугах

 Реестр злостных неплательщиков алиментов запущен на Госуслугах

Мобильный интернет вернули жителям Камчатки

 Мобильный интернет вернули жителям Камчатки
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8113 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 23 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 116 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2498 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 68 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 124 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 420 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 98 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 237 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 66 материалов
Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса 9592 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });