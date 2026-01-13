Порядка 25 тыс. самосвалов снега вывезли с улиц Петербурга этой зимой

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Более 500 тыс. кубометров снега приняли за зиму снегоплавильные и снегоприемные пункты Петербурга, сообщает пресс-служба городской администрации во вторник.

"Всего с начала зимнего сезона на городских сооружениях принят и утилизирован 506 961 кубометр снежных масс (примерно 25 тысяч самосвалов)", - говорится в сообщении.

Уточняется, что за аналогичный период прошлого года этот показатель составлял почти 790 тыс. кубометров, что почти на 36% больше.

Среди снегоплавильных пунктов больше всего снега приняли на Октябрьской набережной, Мебельной улице и Рижском проспекте, среди снегоприемных рекордсменами остаются точки на Взлетной улице, набережной Обводного канала и Ново-Никитинской улице.

Ранее власти Петербурга сообщили, что за новогодние каникулы 2026 года получили меньше жалоб на неубранный снег по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Чаще всего жаловались в Центральном, Адмиралтейском и Фрунзенском районах.

Всего за каникулы с 31 декабря по 12 января в Петербурге выпало 60,5 см снега.