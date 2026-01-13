Метр снега выпал в Петербурге с начала зимы

Фото: Алексей Даничев/РИА Новости

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Уровень выпавших осадков с начала зимы в Петербурге достиг метровой отметки, сообщил глава комитета по благоустройству Сергей Петриченко во вторник.

"Ровно метр снега выпал в нашем городе с начала зимы. Основной удар пришелся на последние дни новогодних праздников, когда циклон "Френсис" подарил нам сразу 26 сантиметров. По дорожным меркам - это очень много", - написал он в телеграм-канале.

По словам Петриченко, на город обрушился мощный залповый снегопад, который предусматривает особый регламент уборки улиц: в таких случаях по нормативу дается до 12 суток на вывоз снега. Тем не менее Петриченко полагает, что коммунальные службы Петербурга справятся быстрее. По его словам, на текущий момент почти все основные транспортные артерии города находятся в нормативном состоянии.

Он добавил, что второй день подряд за сутки в Петербурге на утилизацию отправляют по 47,5 тыс. кубометров снега. Во вторник на улицы города для уборки вышли почти 1 тыс. спецмашин и около 1,2 тыс. дворников.

Ранее сообщалось, что с начала зимнего сезона на петербургские снегоплавильные и снегоприемные пункты поступило порядка 25 тыс. самосвалов снега, или свыше 500 тыс. кубометров.