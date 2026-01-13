Поиск

Роспотреднадзор направил специалистов в роддом Новокузнецка, где умерли 9 младенцев

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Роспотребнадзор направил группу специалистов и экспертов в Новокузнецк для проведения эпидемиологического расследования и лабораторных исследований в новокузнецком родильном доме, где умерли несколько младенцев, сообщили в ведомстве.

"В Новокузнецк направлена группа сотрудников центрального аппарата и экспертов из научно-исследовательских организаций Роспотребнадзора для проведения эпидемиологического расследования и лабораторных исследований в новокузнецком родильном доме", - сообщили журналистам в ведомстве.

Там подчеркнули, что ситуация находится на строгом контроле Роспотребнадзора.

Ранее стало известно, что в родильном доме №1 Новокузнецка в январе умерли девять детей. Пресс-служба Минздрава Кузбасса сообщила, что у умерших младенцев была тяжелая внутриутробная инфекция.

По факту их гибели возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) и ч.3 ст. 293 УК РФ (халатность). На месте работают следователи и следователи-криминалисты. Назначены судебно-медицинские экспертизы, изучается документация.

Региональные прокуратура и Минздрав, Росздравнадзор и Роспотребнадзор проводят проверку информации о гибели новорожденных.

На время проверок отстранен от должности главный врач Новокузнецкой городской клинической больницы №1 Виталий Херасков.

