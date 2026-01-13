Дело о гибели младенцев в новокузнецком роддоме будет расследовать центральный аппарат СК

Поиск

Фото: Ярослав Беляев/ТАСС

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Расследованием причин гибели девяти младенцев в новокузнецком родильном доме займутся сотрудники центрального аппарата Следственного комитета РФ (СКР), сообщили в ведомстве.

"По поручению председателя СКР Александра Ивановича Бастрыкина уголовное дело, возбужденное следственным управлением СК России по Кемеровской области - Кузбассу по факту смерти новорожденных в роддоме Новокузнецка по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), ч.3 ст.293 УК РФ (халатность), передано для дальнейшего расследования в центральный аппарат ведомства", - говорится в сообщении в телеграм-канале СКР.

В ведомстве отметили, что Бастрыкин "также поручил дать правовую оценку доводам, озвученным в средствах массовой информации и социальных медиа, о ранее имевшихся случаях травмирования и смерти детей в данном учреждении, а также ненадлежащем оказании медицинской помощи".

Ранее в пресс-службе регионального управления СКР сообщили, что в январе текущего года в Новокузнецком родильном доме №1 скончались девять новорожденных детей, возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности и халатности.

Как уточнили "Интерфаксу" в экстренных службах, среди погибших детей было четыре девочки и пять мальчиков.

По данным пресс-службы Минздрава Кузбасса, у умерших младенцев была тяжелая внутриутробная инфекция.

Региональные прокуратура, Минздрав, Росздравнадзор и Роспотребнадзор проводят проверки информации о гибели новорожденных.

На время проверок отстранен от должности главный врач Новокузнецкой городской клинической больницы №1 Виталий Херасков.

На официальном сайте роддома во вторник появилась информация о приостановке госпитализации пациенток "в связи с превышением порога заболеваемости респираторной инфекцией". Приостановка вводится "на время проведения карантинных мероприятий".

СК РФ Новокузнецк Кемеровская область
