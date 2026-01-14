Военные РФ заявили об атаке украинских дронов на танкер в Черном море

С судна, следовавшего под флагом Мальты, был получен сигнал бедствия, сообщили в Минобороны России

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Российские военные заявили, что два украинских дрона атаковали в Черном море танкер "Матильда", который следовал под флагом Мальты.

"13 января 2026 года в 10 часов 15 минут мск в акватории Черного моря с танкера "Матильда" был принят сигнал бедствия по международному каналу безопасности и бедствия", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

"Танкер "Матильда", следовавший под флагом Мальты, подвергся атаке двух украинских ударных БПЛА на удалении около 100 км от города Анапа Краснодарского края", - заявили в военном ведомстве.