На Камчатке расчищают от снега дороги к военным городкам и местам базирования сил ТОФ

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - На Камчатке после прошедшего циклона военные дорожники ведут работы по расчистке от снежных завалов автомобильных дорог, подъездных путей к военным городкам, пирсовым зонам, аэродромам и полигонам, сообщает пресс-служба Тихоокеанского флота.

"Специально сформированные дорожные группы ведут работу по ликвидации последствий стихии в районах военных городков Радыгино, Англичанка, Завойко, Нагорный, Долиновка и Чапаевка. Грейдеры и шнеки расчищают подъездные пути к складам, аэродромам, причалам кораблей и подводных лодок в городах Петропавловск-Камчатский, Елизово и Вилючинск", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что всего задействовано более 10 единиц военной специальной техники. В зоне ответственности предстоит расчистить более 150 километров дорог, на сегодняшний момент выполнено около 40% запланированных работ. Высота снежного покрова на отдельных участках превышает 80 см, снежные заносы - более 4 метров.

Петропавловск-Камчатский Камчатка
Что произошло за день: среда, 14 января

Временная поверенная в делах Великобритании в РФ вызвана в МИД России

Минэкономразвития отметило ускорение годовой инфляции на 12 января до 6,27%

Банки обяжут отчитываться об операциях по снятию наличных без согласия клиента

Регионы просят об увеличении в 2026 г. бюджетных кредитов на северный завоз в 3 раза

В топ-5 сетевых операторов отелей в России осталась одна иностранная компания

Россияне столкнулись с отказами во въезде в Румынию из-за пятилетних паспортов

Группа "Аэрофлот" в 2025 году ожидаемо сохранила пассажиропоток в 55,3 млн человек

Военные РФ заявили об атаке украинских дронов на танкер в Черном море

Индекс МосБиржи днем превысил 2700 пунктов на новости о планах визита Уиткоффа в Москву

