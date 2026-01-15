На Камчатке расчищают от снега дороги к военным городкам и местам базирования сил ТОФ

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - На Камчатке после прошедшего циклона военные дорожники ведут работы по расчистке от снежных завалов автомобильных дорог, подъездных путей к военным городкам, пирсовым зонам, аэродромам и полигонам, сообщает пресс-служба Тихоокеанского флота.

"Специально сформированные дорожные группы ведут работу по ликвидации последствий стихии в районах военных городков Радыгино, Англичанка, Завойко, Нагорный, Долиновка и Чапаевка. Грейдеры и шнеки расчищают подъездные пути к складам, аэродромам, причалам кораблей и подводных лодок в городах Петропавловск-Камчатский, Елизово и Вилючинск", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что всего задействовано более 10 единиц военной специальной техники. В зоне ответственности предстоит расчистить более 150 километров дорог, на сегодняшний момент выполнено около 40% запланированных работ. Высота снежного покрова на отдельных участках превышает 80 см, снежные заносы - более 4 метров.