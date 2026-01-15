Военно-Грузинскую дорогу открыли для всех видов транспорта

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - На Военно-Грузинской дороге в Северной Осетии возобновилось движение всех видов транспорта, сообщило управление МЧС по Северной Осетии.

"В связи с возможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств, а также с учетом рекомендаций пограничной полиции Грузии разрешено движение всех видов автотранспортных средств на участке город Владикавказ - населенный пункт Ларс в обоих направлениях с 13:00 по Москве 15 января", - говорится в сообщении.

Движение было остановлено ранним утром 13 января из-за непогоды в Грузии.

Военно-Грузинская дорога - единственный сухопутный маршрут, связывающий Россию с Грузией и Арменией.