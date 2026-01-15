В Сыктывкаре потушили пожар в центре подготовки МВД

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - В Сыктывкаре потушили пожар в здании центра профессиональной подготовки МВД на улице Менделеева, сообщает сайт регионального управления МЧС.

Информация о пострадавших уточняется. Минздрав Коми ранее сообщил о девяти пострадавших, один из которых отказался от госпитализации.

По данным МЧС, в здании во время занятий загорелась крыша. Площадь пожара превысила 300 квадратных метров.

В региональном управлении СКР сообщали, что в одном из помещений центра произошел хлопок. По факту возбуждено уголовное дело о халатности.