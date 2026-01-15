В Минэкономразвития РФ попросили туристов воздержаться от поездок в Иран

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Минэкономразвития РФ в связи с обострением ситуации в Иране рекомендовало россиянам воздержаться от поездок в эту страну и попросило туркомпании довести эту информацию до туристов.

"В связи с обострением ситуации с безопасностью в Иране гражданам России стоит воздержаться от поездок в Иран до официальных уведомлений. Гражданам, которые уже находятся на территории Ирана, - проявлять бдительность, избегать скоплений людей, мест проведения массовых мероприятий и районов вблизи военных и правительственных объектов", - говорится в сообщении.

В министерстве также рекомендуют тем, кто находится в Иране, следить за местными новостными каналами, строго соблюдать все инструкции и распоряжения местных властей, сохранять спокойствие и ответственно относиться к информации, получаемой из непроверенных источников, в том числе в социальных сетях.

В стране не рекомендуется осуществлять фото- и видеосъемку в общественных местах, особенно - объектов транспортной, энергетической и военной инфраструктуры.

"Минэкономразвития России призывает туроператоров и агентства донести данную информацию до всех клиентов, планирующих туристические поездки. При планировании поездок актуальную информацию о ситуации рекомендуем отслеживать на официальных сайтах российских загранучреждений, МИД России, а также в приложении "Помощник за рубежом", - говорится в сообщении.

В Иране с конца декабря продолжаются антиправительственные протесты. Местами они перешли в беспорядки с противостоянием правоохранительным органам.