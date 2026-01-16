Пожар в бизнес-центре во Владивостоке потушен

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Пожар в бизнес-центре во Владивостоке, начавшийся в пятницу утром, потушен, пострадавших нет, сообщает пресс-служба главка МЧС по Приморскому краю.

"Пожар полностью ликвидирован. Погибших и пострадавших нет. Дознаватели МЧС России проводят проверку по факту пожара", - говорится в сообщении.

По уточненным данным, на момент прибытия пожарных горело одно из помещений ресторана, наблюдалось сильное задымление.

В 10:33 (03:33 мск) по местному времени поступило сообщение о возгорании в ресторане на первом этаже в здании бизнес-центра на проспекте Красного Знамени. Через 9 минут после сообщения о пожаре на месте работали сотрудники МЧС России.

По данным администрации бизнес-центра, до приезда пожарных из здания самостоятельно эвакуировались 57 человек. Открытое горение было ликвидировано на площади 30 кв. м.

К тушению пожара были привлечены 19 человек и пять единиц техники.