Пункты временного обогрева на случай отключения отопления создадут в Белгороде

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о создании в Белгороде пунктов временного обогрева на случай отключения отопления.

"В условиях холодной зимы и возможного удара ВСУ по объектам энергоструктуры мы должны быть готовы ко всем вариантам развития ситуации. Определяем места, куда смогут прийти жители, чтобы погреться, зарядить телефон, выпить горячего чаю, получить ответы на возникающие вопросы", - написал глава региона в своем телеграм-канале.

Он добавил, что адреса пунктов временного обогрева в Белгороде разместят позднее.

В свою очередь мэр Белгорода Валентин Демидов проинформировал в своем телеграм-канале, что в городе готовят несколько крупных пунктов временного размещения (ПВР) на случай необходимости.

"Опыт их быстрого развертывания у нас есть, все необходимое для обеспечения жизни людей в них - также. На случай отключения подачи тепла планируем разворачивать пункты обогрева. (...) По всему городу определены места - как стационарные объекты, так и площадки для быстрого развертывания мобильных пунктов. По команде оперативного штаба мы сможем запустить их в работу в сжатые сроки", - заверил градоначальник.

Ранее сообщалось, что в результате ракетного удара ВСУ по Белгороду в ночь на 9 января серьезные повреждения получил объект инфраструктуры. Без электроэнергии и тепла остались 556 тыс. человек в шести муниципальных образованиях. Это 1 920 многоквартирных домов. Кроме того, было нарушено водоснабжение и водоотведение для почти 200 тыс. человек.