Поиск

Пункты временного обогрева на случай отключения отопления создадут в Белгороде

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о создании в Белгороде пунктов временного обогрева на случай отключения отопления.

В РоссииЖителей Белгородской области при отсутствии света будут перевозитьЧитать подробнее

"В условиях холодной зимы и возможного удара ВСУ по объектам энергоструктуры мы должны быть готовы ко всем вариантам развития ситуации. Определяем места, куда смогут прийти жители, чтобы погреться, зарядить телефон, выпить горячего чаю, получить ответы на возникающие вопросы", - написал глава региона в своем телеграм-канале.

Он добавил, что адреса пунктов временного обогрева в Белгороде разместят позднее.

В свою очередь мэр Белгорода Валентин Демидов проинформировал в своем телеграм-канале, что в городе готовят несколько крупных пунктов временного размещения (ПВР) на случай необходимости.

"Опыт их быстрого развертывания у нас есть, все необходимое для обеспечения жизни людей в них - также. На случай отключения подачи тепла планируем разворачивать пункты обогрева. (...) По всему городу определены места - как стационарные объекты, так и площадки для быстрого развертывания мобильных пунктов. По команде оперативного штаба мы сможем запустить их в работу в сжатые сроки", - заверил градоначальник.

Ранее сообщалось, что в результате ракетного удара ВСУ по Белгороду в ночь на 9 января серьезные повреждения получил объект инфраструктуры. Без электроэнергии и тепла остались 556 тыс. человек в шести муниципальных образованиях. Это 1 920 многоквартирных домов. Кроме того, было нарушено водоснабжение и водоотведение для почти 200 тыс. человек.

Вячеслав Гладков Белгородская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Пункты временного обогрева на случай отключения отопления создадут в Белгороде

Суд будет рассматривать иск ЦБ к Euroclear на 200 млрд евро в закрытом режиме

 Суд будет рассматривать иск ЦБ к Euroclear на 200 млрд евро в закрытом режиме

Ученые сообщили о формировании крупной корональной дыры на Солнце

В Москве и Чувашии задержали подростков, причастных к поджогам автомобилей силовиков и ТЦ

Минобороны РФ сообщило о 106 нейтрализованных за ночь украинских БПЛА

Госпитализированы 18 пострадавших в инциденте в центре подготовки МВД в Коми

Что произошло за день: четверг, 15 января

Главврач Новокузнецкой клинической больницы №1 отправлен под домашний арест

Нефтяники РФ в 2025 г. получили из бюджета по демпферу вдвое меньше, чем в 2024 г.

 Нефтяники РФ в 2025 г. получили из бюджета по демпферу вдвое меньше, чем в 2024 г.
Хроники событий
Инфляция в России Инфляция в России 126 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8156 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2502 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 43 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 125 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 15 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 238 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 68 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 421 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 98 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 66 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });