Производитель сыров "Виола" опроверг сообщения о потере товарного знака

Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Производитель сыра "Виола" (прежнее название "Валио"), бывшая "дочка" ушедшей из РФ финской Valio, опроверг появившиеся накануне сообщения о потере товарного знака с изображением девушки.

"ООО "Виола" сообщает, что публикации о потере компанией товарного знака с изображением девушки не соответствуют действительности. Речь идет исключительно об истечении срока годности дублирующего товарного знака, заявка на регистрацию которого была оформлена несколькими днями ранее. Вместе с тем все основные, наиболее знакомые потребителям товарные знаки продолжают свое действие", - говорится в заявлении компании.

"Виола" подчеркивает, что изображение девушки является неотъемлемой частью бренда Viola, который в этом году отметит 70 лет присутствия на рынке РФ.

Как сообщалось, финский молочный концерн Valio в 2022 году продал бизнес в России производителю мясной продукции ГК "Велком". В сделку вошли завод по производству плавленых и полутвердых сыров в Московской области и права на бренд плавленых сыров Viola. В октябре 2022 года компания сменила название с ООО "Валио" на ООО "Виола". Был также проведен ребрендинг и на смену сырам Valio и Oltermanni пришли сыры Viola и Laplandia. Ассортимент компании включает продукцию более 100 наименований.

После смены собственника "Виола" приобрела у группы "ЭФКО" завод в Белгородской области, который специализируется на выпуске молочной продукции.

С декабря 2022 года владельцем ООО "Виола" является ООО "Дэнир", которое принадлежит бенефициару ГК "Велком" Раисе Деминой.

В 2024 году выручка компании выросла на 26%, до 11,3 млрд рублей.