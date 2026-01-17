Поиск

Три человека находятся в тяжелом состоянии после взрыва газа в кафе на Ставрополье

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Трое пострадавших в результате взрыва газового баллона в кафе в Кочубеевском округе Ставрополья находятся в тяжелом состоянии, сообщил в субботу министр здравоохранения края Юрий Литвинов.

"Всего в результате взрыва газового баллона пострадали восемь человек, среди них трое несовершеннолетних. Пять пострадавших в состоянии средней степени тяжести, трое - в тяжелой", - написал он в своем телеграм-канале.

В свою очередь губернатор Ставрополья Владимир Владимиров сообщил, что двоих пострадавших переводят в краевую больницу в Ставрополь.

Он также написал в своем телеграм-канале, что главам округов необходимо проверить соблюдение правил пожарной безопасности в точках общепита в связи с ЧП в кафе.

Ранее глава Кочубеевского округа Олег Борзов сообщил, что восемь человек, в том числе трое несовершеннолетних, пострадали в результате ЧП в кафе, расположенном вдоль федеральной трассы "Кавказ". По предварительной информации, из-за взрыва газового баллона начался пожар. Возгорание ликвидировали.

В РоссииПострадавшие при взрыве газа в кафе на Ставрополье получили травмы и ожогиЧитать подробнее

Он уточнил, что в число пострадавших вошли три работника кафе и семья из пяти человек. Они получили травмы и ожоги разной степени тяжести.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе администрации округа, среди пострадавших - сотрудники и посетители кафе.

Пресс-служба прокуратуры Ставрополья отметила, что организована проверка, в ходе которой будет дана оценка исполнению законодательства о пожарной безопасности, а также требований по техническому обслуживанию газового оборудования.

СУ СКР по региону сообщает, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Ставрополье Ставропольский край Кочубеевский округ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Ростовские власти предупредили, что подъезд дома, атакованного БПЛА, может обрушиться

МАГАТЭ сообщило о согласии Украины и РФ на временное перемирие для ремонта ЛЭП к ЗАЭС

 МАГАТЭ сообщило о согласии Украины и РФ на временное перемирие для ремонта ЛЭП к ЗАЭС

В Крыму уменьшат наружное освещение для снижения нагрузки на электросети из-за морозов

 В Крыму уменьшат наружное освещение для снижения нагрузки на электросети из-за морозов

Минобороны заявило об ударах по связанным с ВСУ транспортным и энергообъектам

ФСБ сообщила о предотвращении нападения на полицейских в КБР

В Думу внесены законопроекты об уголовной ответственности за нарушение правил продажи сим-карт

Поезда задерживаются в Новосибирской области из-за неисправности опоры сети

За ночь над российскими регионами были сбиты 99 украинских дронов

Российские военные отразили контратаку ВСУ в районе Купянска

Мощный антициклон приведёт к 50-градусным морозам на Урале и в Сибири

 Мощный антициклон приведёт к 50-градусным морозам на Урале и в Сибири
Хроники событий
Протесты в Иране Протесты в Иране 50 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8172 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 127 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2502 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 125 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 15 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 238 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 68 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 422 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 98 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 66 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });