Три человека находятся в тяжелом состоянии после взрыва газа в кафе на Ставрополье

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Трое пострадавших в результате взрыва газового баллона в кафе в Кочубеевском округе Ставрополья находятся в тяжелом состоянии, сообщил в субботу министр здравоохранения края Юрий Литвинов.

"Всего в результате взрыва газового баллона пострадали восемь человек, среди них трое несовершеннолетних. Пять пострадавших в состоянии средней степени тяжести, трое - в тяжелой", - написал он в своем телеграм-канале.

В свою очередь губернатор Ставрополья Владимир Владимиров сообщил, что двоих пострадавших переводят в краевую больницу в Ставрополь.

Он также написал в своем телеграм-канале, что главам округов необходимо проверить соблюдение правил пожарной безопасности в точках общепита в связи с ЧП в кафе.

Ранее глава Кочубеевского округа Олег Борзов сообщил, что восемь человек, в том числе трое несовершеннолетних, пострадали в результате ЧП в кафе, расположенном вдоль федеральной трассы "Кавказ". По предварительной информации, из-за взрыва газового баллона начался пожар. Возгорание ликвидировали.

Он уточнил, что в число пострадавших вошли три работника кафе и семья из пяти человек. Они получили травмы и ожоги разной степени тяжести.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе администрации округа, среди пострадавших - сотрудники и посетители кафе.

Пресс-служба прокуратуры Ставрополья отметила, что организована проверка, в ходе которой будет дана оценка исполнению законодательства о пожарной безопасности, а также требований по техническому обслуживанию газового оборудования.

СУ СКР по региону сообщает, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).