В Белгородской области за сутки ликвидировали 36 беспилотников ВСУ

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об уничтожении почти сорока дронов ВСУ над регионом за минувшие сутки подразделениями "БАРС-Белгород" и "Орлан".

"С 07:00 ч. 17 января по 07:00 ч. 18 января ликвидированы 36 беспилотников", - написал он в своем телеграм-канале в воскресенье.

Подразделение "БАРС-Белгород" сбило 20 беспилотников. Из стрелкового оружия были уничтожены: в Белгородском округе - два БПЛА типа "Чайка", в Грайворонском округе - FPV-дрон и самолетный БПЛА "Лютый", в Губкинском округе - три беспилотника с двигателем внутреннего сгорания, в Ракитянском округе - один БПЛА типа "Чайка", в Шебекинском округе - два FPV-дрона и один БПЛА "Чаклун-Б".

Средствами противодействия БПЛА были сбиты: в Белгородском округе - пять БПЛА типа "Чайка", в Краснояружском округе - три таких же беспилотника, в Ракитянском округе - один БПЛА типа "Чайка".

Подразделение "Орлан" ликвидировало 16 беспилотников. С помощью РЭБ были подавлены три FPV-дрона в Белгородском округе и три в Краснояружском округе.

Из стрелкового оружия сбиты: в городе Белгород - два самолетных БПЛА, в Белгородском округе - FPV-дрон и самолетный БПЛА, в Краснояружском округе - FPV-дрон и самолетный БПЛА, в Шебекинском округе - FPV-дрон, в Яковлевском округе - БПЛА самолетного типа.

Кроме того, совместными усилиями подразделения "Орлан" и бойцов самообороны были подавлены РЭБ два FPV-дрона: по одному в Шебекинском и Белгородском округах.