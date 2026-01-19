Поиск

Токаев принял приглашение Трампа войти в состав Совета мира по Газе

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев получил официальное приглашение президента США Дональда Трампа войти в состав Совета мира по Газе, сообщил помощник - пресс-секретарь главы государства Руслан Желдибай.

"Президент Касым-Жомарт Токаев одним из первых среди мировых лидеров получил официальное приглашение войти в состав Совета мира, а Казахстану стать одним из государств-учредителей. В ответ глава государства направил письмо в адрес президента США с выражением искренней благодарности и подтверждением согласия войти в состав этого нового объединения", - говорится в комментарии Желдибая для СМИ.

Он отметил, что Токаев подтвердил стремление Казахстана внести посильный вклад в достижение прочного мира на Ближнем Востоке, упрочения межгосударственного доверия и глобальной стабильности.

Трамп ранее сообщил о формировании Совета мира по Газе. В состав Совета вошли госсекретарь США Марко Рубио, спецпосланник Трампа Стив Уиткофф и зять американского лидера, инвестор Джаред Кушнер, бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр, глава Всемирного банка Ажай Банга и заместитель советника по нацбезопасности США Роберт Гэбриел, сообщал в субботу Белый дом.

Казахстан Касым-Жомарт Токаев США Дональд Трамп сектор Газа
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Облако плазмы от Солнца ударит по магнитосфере Земли в середине дня вторника

Впервые за 40 лет португальцы не смогли избрать президента в I туре голосования

Нефть Brent подорожала до $64,19 за баррель

Что случилось этой ночью: понедельник, 19 января

Более 20 человек погибли в результате столкновения скоростных поездов в Испании

 Более 20 человек погибли в результате столкновения скоростных поездов в Испании

Международный экономический форум начнется 19 января в Давосе

Православные празднуют Крещение Господне

 Православные празднуют Крещение Господне

ЕС может ввести пошлины на товары из США на фоне ситуации с Гренландией

Что произошло за день: воскресенье, 18 января

Несколько стран НАТО выпустили заявление в поддержку Гренландии на фоне угроз Трампа
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8175 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 16 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 423 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 51 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2505 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 127 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 124 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 238 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 68 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 98 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 66 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });