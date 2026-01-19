Токаев принял приглашение Трампа войти в состав Совета мира по Газе

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев получил официальное приглашение президента США Дональда Трампа войти в состав Совета мира по Газе, сообщил помощник - пресс-секретарь главы государства Руслан Желдибай.

"Президент Касым-Жомарт Токаев одним из первых среди мировых лидеров получил официальное приглашение войти в состав Совета мира, а Казахстану стать одним из государств-учредителей. В ответ глава государства направил письмо в адрес президента США с выражением искренней благодарности и подтверждением согласия войти в состав этого нового объединения", - говорится в комментарии Желдибая для СМИ.

Он отметил, что Токаев подтвердил стремление Казахстана внести посильный вклад в достижение прочного мира на Ближнем Востоке, упрочения межгосударственного доверия и глобальной стабильности.

Трамп ранее сообщил о формировании Совета мира по Газе. В состав Совета вошли госсекретарь США Марко Рубио, спецпосланник Трампа Стив Уиткофф и зять американского лидера, инвестор Джаред Кушнер, бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр, глава Всемирного банка Ажай Банга и заместитель советника по нацбезопасности США Роберт Гэбриел, сообщал в субботу Белый дом.