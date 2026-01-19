Поиск

В МИД РФ выразили соболезнования в связи с железнодорожной катастрофой в Испании

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - В Москве выражают искренние соболезнования народу Испании, а также родным и близким жертв столкновения двух скоростных пассажирских поездов в населенном пункте Адамус 18 января, сообщает МИД РФ.

"Российская сторона передает слова поддержки и утешения семьям погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале российского внешнеполитического ведомства в понедельник.

Два пассажирских скоростных поезда столкнулись 18 января в испанской провинции Кордова в Андалусии. Поезд Iryo, следовавший из Малаги в Мадрид, сошел с рельсов у города Адамус и выехал на соседние рельсы. После этого в состав врезался встречный поезд Alvia, следовавший из Мадрида в город Уэльве. Первые два вагона второго состава сорвались с откоса.

По последним данным, погибли не менее 39 человек, около сотни получили ранения. Всего в двух поездах, по информации местных СМИ, находилось 400 человек.

Как отметил председатель железнодорожной компании-оператора Renfe Альваро Фернандес Эредиа, сход поезда произошел на прямом участке пути у города Адамус, а системы безопасности работали штатно.

"Из данных о скорости поездов мы знаем, что составы двигались со скоростью ниже той, которая разрешена на этом участке, а сама система сигнализации предотвращает превышение допустимой скорости", - пояснил он в интервью изданию RNE.

По словам Эредиа, причины могут быть связаны с "проблемами подвижных составов или инфраструктурой". Это предстоит выяснить Комиссии по расследованию железнодорожных аварий.

Как сообщает издание ABC, премьер-министр Испании Педро Санчес объявил трехдневный траур в связи с железнодорожной катастрофой.

Ранее в посольстве РФ в Мадриде сообщили, что информации о гражданах РФ, пострадавших при крушении поездов в Испании, не поступало.

"По состоянию на текущий момент информации о пострадавших российских гражданах не имеется. Обращений и просьб о помощи от соотечественников в адрес посольства не поступало", - говорилось в сообщении дипмиссии.

