Стабильное автобусное сообщение в столице Камчатки не могут наладить уже неделю

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Некоторые пассажирские автобусы в Петропавловске-Камчатском в понедельник вышли на линии, но из-за нерасчищенных дорог они ходят не по всем маршрутам, сообщает пресс-служба мэрии города.

"В Петропавловске-Камчатском работает пассажирское сообщение по основным направлениям, но есть ряд ограничений из-за сложной дорожной обстановки", - говорится в сообщении.

Так, по нескольким маршрутом автобусы не ходят, а некоторые не доезжают до конечных остановок. Жители Петропавловска-Камчатского пишут в соцсетях, что город встал в автомобильных пробках.

Такая ситуация сохраняется с 13 января. В некоторые дни автобусного сообщения в краевом центре вовсе не было.

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов в свою очередь назвал ситуацию на дорогах Петропавловска-Камчатского критической.

"Ситуация на дорогах города критическая. Поставил задачу до 21 января обеспечить расширение всех магистральных дорог - полноценное проезжее состояние и восстановление необходимого количества полос", - написал Солодов в своем телеграм-канале.

По его словам, отдельное внимание власти уделят работе общественного транспорта, наличию продуктов в магазинах и топлива на АЗС.

По данным регионального Гидрометцентра, в Петропавловске-Камчатском за первую половину января объем осадков уже превысил месячную норму почти в полтора раза. Высота снежного покрова в краевой столице достигла 170 сантиметров, в отдельных районах - более 2,5 метра.

С 19 по 21 января учреждения среднего профессионального образования и большинство школ краевого центра перешли на дистанционное обучение.

Ранее в городе два человека погибли под снежными завалами, после этого в краевой столице ввели режим ЧС.