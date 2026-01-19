Поиск

Стабильное автобусное сообщение в столице Камчатки не могут наладить уже неделю

Стабильное автобусное сообщение в столице Камчатки не могут наладить уже неделю

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Некоторые пассажирские автобусы в Петропавловске-Камчатском в понедельник вышли на линии, но из-за нерасчищенных дорог они ходят не по всем маршрутам, сообщает пресс-служба мэрии города.

"В Петропавловске-Камчатском работает пассажирское сообщение по основным направлениям, но есть ряд ограничений из-за сложной дорожной обстановки", - говорится в сообщении.

Так, по нескольким маршрутом автобусы не ходят, а некоторые не доезжают до конечных остановок. Жители Петропавловска-Камчатского пишут в соцсетях, что город встал в автомобильных пробках.

В РоссииАвтобусное сообщение в столице Камчатки не удается восстановить четвертый день подрядЧитать подробнее

Такая ситуация сохраняется с 13 января. В некоторые дни автобусного сообщения в краевом центре вовсе не было.

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов в свою очередь назвал ситуацию на дорогах Петропавловска-Камчатского критической.

"Ситуация на дорогах города критическая. Поставил задачу до 21 января обеспечить расширение всех магистральных дорог - полноценное проезжее состояние и восстановление необходимого количества полос", - написал Солодов в своем телеграм-канале.

По его словам, отдельное внимание власти уделят работе общественного транспорта, наличию продуктов в магазинах и топлива на АЗС.

По данным регионального Гидрометцентра, в Петропавловске-Камчатском за первую половину января объем осадков уже превысил месячную норму почти в полтора раза. Высота снежного покрова в краевой столице достигла 170 сантиметров, в отдельных районах - более 2,5 метра.

С 19 по 21 января учреждения среднего профессионального образования и большинство школ краевого центра перешли на дистанционное обучение.

Ранее в городе два человека погибли под снежными завалами, после этого в краевой столице ввели режим ЧС.

Снегопад на Камчатке

8
Камчатка
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Что произошло за день: воскресенье, 18 января

Движение по Южсибу восстановили в Хакасии после замены лопнувшего от мороза рельса

Два города и несколько поселков в Ростовской области остались без воды из-за аварии

 Два города и несколько поселков в Ростовской области остались без воды из-за аварии

Три человека пострадали в Беслане из-за падения обломков БПЛА

В Минпросвещения РФ назвали ключевые критерии оценивания поведения школьников

 В Минпросвещения РФ назвали ключевые критерии оценивания поведения школьников

Обломки БПЛА повредили крышу пятиэтажки в Беслане, есть пострадавший

Минобороны РФ сообщило о нейтрализации за ночь 63 беспилотников ВСУ
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8173 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 423 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 51 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2505 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 127 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 124 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 15 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 238 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 68 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 98 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 66 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });