Военные обстреляют лавиноопасные склоны Вилючинского вулкана на Камчатке

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Принудительный спуск лавин проведут на Вилючинском вулкане в среду с лавиноопасных склонов, сообщает пресс-служба ГУ МЧС региона во вторник.

"Утром 21 января силами Камчатского регионального противолавинного центра и подразделений министерства обороны РФ планируется проведение превентивного спуска снежных лавин путем обстрела лавиноопасных склонов вулкана Вилючинского. В связи с этим будет перекрыт участок дороги от поселка Термальный Елизовского муниципального округа до подножия Вилючинского вулкана с 07:00 утра 21 января и до момента окончания мероприятий", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, спуск лавин проведут с целью недопущения чрезвычайных ситуаций, связанных со сходом снежных масс, а также в целях защиты автодороги поселок Термальный - перевал Вилючинский и высоковольтной линии электропередачи, расположенных возле лавиноопасных участков.

Спортсменов и любителей экстремальных видов спорта спасатели просят воздержаться от поездок в указанный район в ближайшие дни.