Агрегаторы отключили от своих баз до 2,5 тысяч не вошедших в реестр гостевых домов

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Агрегаторы после 1 января отключили от своих баз 1,7-2,5 тысячи гостевых домов, которые не вошли в государственный реестр, сообщила член правления Ассоциации туристических агрегаторов (АТАГ), управляющий директор группы компаний "Островок" Дарья Кочеткова на совещании в Минэкономразвитии, посвященном классификации объектов размещения.

Как напомнил на совещании статс-секретарь - замминистра экономического развития Алексей Херсонцев, с 1 сентября 2025 года агрегаторы не могут размещать предложения от отелей, не включенных в реестр, а с 1 января 2026 года это требование распространилось и на гостевые дома.

"Предложений от недобросовестных участников на агрегаторах стало значительно меньше, хотя ручная модерация продолжается", - сообщил Херсонцев.

По словам Кочетковой, многие объекты, которые не успели войти в реестр в срок до 1 сентября, уже прошли классификацию и снова доступны для бронирования.

"Аналогичная работа ведется по гостевым домам. И здесь ситуация сложнее, чем с отелями, так как не всегда возможно однозначно определить, является ли объект гостевым домом. На сегодняшний день агрегаторы отключили в зависимости от объема своей базы около 1,7-2,5 тысяч гостевых домов в субъектах эксперимента. Они не прошли классификацию по разным причинам: кто-то находится не в жилом фонде, у кого-то в собственности несколько объектов и так далее. Рассчитываем, что в ходе эксперимента появится больше ясности, и динамика будет улучшаться", - сказала она.

Кочеткова добавила, что агрегаторы продолжают совместную работу с Минэкономразвития, Росаккредитацией и регионами по отлаживанию обмена данными.

Херсонцев напомнил, что следующим шагом с 1 марта 2026 года станет обязанность туроператоров и турагентов формировать пакеты только с услугами классифицированных средств размещения.

По данным Минэкономразвития, на конец января 2026 года прошли классификацию и вошли в реестр 5,5 тысяч гостевых домов.

С 1 января 2026 года предоставление услуг гостевого дома, не внесенного в реестр классифицированных средств размещения, запрещено на 18 территориях, где проводится эксперимент. Это Республика Алтай и Алтайский край, Дагестан, Крым, Краснодарский, Приморский, Ставропольский край, Архангельская, Владимирская, Ивановская, Иркутская, Калининградская, Ленинградская, Ростовская, Херсонская области, Кемеровская область - Кузбасс и город Севастополь, а также федеральная территория "Сириус".

С 1 сентября к числу участников присоединятся Адыгея, Бурятия, Астраханская и Нижегородская области. Таким образом, эксперимент охватит 21 регион и федеральную территорию "Сириус".

На совещании в Минэкономразвития обсудили предложение туристической отрасли о расширении эксперимента по гостевым домам на все регионы страны.