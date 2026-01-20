Вынесен приговор двум соучастникам подрыва машины экс-сотрудника СБУ в Москве

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Второй Западный окружной военный суд признал двоих подсудимых виновными в подрыве в Москве автомобиля бывшего сотрудника Службы безопасности Украины Василия Прозорова.

Владимир Головченко "приговорен к наказанию в виде 26 лет, Иван Паскарь - к 24 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима", сообщили во вторник "Интерфаксу" в суде.

Кроме того, Головченко назначен штраф в 1,4 млн рублей, Паскарю - 700 тыс. рублей.

Взрыв автомобиля Toyota Land Cruiser Prado, находящегося в собственности бывшего сотрудника СБУ Прозорова, который переехал в Россию, произошел в апреле 2024 года на Коровинском шоссе в Москве. Прозоров получил ранение, также были повреждены стоявшие рядом автомобили. Имущественный вред превысил сумму в 5 млн рублей.

По данным ФСБ РФ, покушение было осуществлено агентом украинской спецслужбы по указанию тогдашнего руководителя СБУ Василия Малюка.

Согласно информации СКР, подготовка к теракту осуществлялась с февраля 2022 года, когда был разработан детальный план с привлечением соучастников, согласившихся на совершение преступления за материальное вознаграждение. Так, Головченко, Паскарь и третий фигурант дела Ростислав Журавлев следили за потерпевшим и его автомобилем, а также доставку и сборку СВУ на территории Московского региона.

Следствием установлено, что Головченко разместил взрывное устройство под автомобилем Прозорова и привел его с помощью дистанционного пульта в боевое состояние, а затем покинул место происшествия.

Как ранее сообщали в ФСБ, взрывчатка, составляющие которой были закамуфлированы в инструменты для маникюра и средства по уходу за волосами, были доставлены в Москву через Польшу и Литву.

В отношении организаторов террористической группы и иных участников уголовное дело выделено в отдельное производство, они объявлены в розыск.

Дело Журавлева было выделено в отдельное производство и слушалось в особом порядке, поскольку он признал вину и заключил досудебное соглашение со следствием. В минувшем августе Вторым западным окружным военным судом он был приговорен к 16 годам лишения свободы.

Головченко, Паскарь и Журавлев в зависимости от роли каждого признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 205, ч. 4 ст. 222.1, ч. 3 ст. 223.1 УК РФ (террористический акт; незаконный оборот взрывчатых веществ или взрывных устройств; незаконное изготовление взрывчатых веществ, незаконные изготовление, переделка или ремонт взрывных устройств).

Прозоров был сотрудником СБУ с 1999 по 2018 год. В 2019 году на пресс-конференции в Москве он заявлял, что Украина ответственна за катастрофу малазийского "Боинга", выполнявшего рейс MH-17, и причастна к убийствам командиров Донецкой народной республики. Он также утверждал, что работа СБУ курируется иностранными спецслужбами.

В СБУ признали, что Прозоров действительно был их сотрудником, но отмечали, что его уволили по служебному несоответствию.