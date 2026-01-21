Напавший с ножом на сотрудников техникума в Архангельске получил 13 лет

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Отчисленный студент, который в сентябре 2025 года напал на учащихся и преподавателей техникума в Архангельске, приговорен Северным флотским военным судом к длительному сроку заключения, сообщает в среду пресс-служба прокуратуры Поморья и НАО.

По совокупности преступлений фигурант получил 13 лет лишения свободы: два года он должен отбыть в тюрьме, оставшийся срок - в колонии строгого режима, говорится в сообщении.

Бывший студент признан виновным по ч. 2 ст. 205.5 и ч. 3 ст. 30, п. "а", "б", "л" ч. 2 ст. 105 УК РФ (участие в террористической организации и покушение на убийство четырех лиц по мотиву идеологической ненависти и в связи с выполнением лицами общественного долга).

Пресс-служба надзорного ведомства отмечает, что он в полном объеме признал вину.

Следствие и суд установили, что фигурант, разделяя идеологию международной террористической организации, искал и распространял материалы, пропагандирующие насилие и нападения на образовательные организации. В том числе обвиняемый создал и опубликовал в интернете видеоролик, где было смоделировано нападение на техникум, в котором он учился.

Будучи недовольным отчислением и связывая это с предвзятым отношением преподавателей, обвиняемый спланировал и подготовил нападение. Сначала он разместил в сети пост, где заявил о намерении совершить массовое убийство. На следующий день, вооружившись ножом, фигурант напал на своего бывшего преподавателя. Пытаясь скрыться, он ударил ножом еще одного преподавателя, а также покушался на жизнь двух студентов, которые хотели его задержать.

Ранее сообщалось, что в сентябре 2025 года отчисленный из Архангельского техникума строительства и экономики Артемий Корюков пришел к учебное заведение и ударил двух преподавателей ножом. Нападавшего задержали студенты.