Умер житель Грайворона, раненный в результате обстрела 4 января

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о смерти мужчины, который был тяжело ранен в результате ракетного удара 4 января по Грайворону, он умер утром 22 января в больнице.

В хуторе Екатериновка Волоконовского округа количество пострадавших 21 января при отражении атаки FPV-дрона бойцов "Орлана" возросло до двух человек.

"Один из них госпитализирован в городскую больницу Белгорода. Медики оценивают его состояние как тяжелое. Второму бойцу, получившему баротравму, оказали помощь в Валуйской ЦРБ. Лечение продолжает амбулаторно", - уточнил Гладков.

В селе Максимовка Шебекинского округа повреждена линия электропередачи. "Часть жителей села временно остается без электроэнергии. Аварийные бригады приступят к восстановительным работам после согласования с МО РФ", - написал губернатор в своем телеграм-канале.

Всего за минувшие сутки по населенным пунктам Белгородской области были совершены атаки 48 украинских беспилотников и выпущено 34 боеприпаса в ходе семи обстрелов. Кроме того, система ПВО сбила три воздушные цели.

Воздушным атакам ВСУ подверглись 20 населенных пунктов региона. Три человека получили ранения. Повреждено пять частных жилых домов, 6 легковых и грузовых автомобилей, две линии электропередачи.