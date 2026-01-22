Поиск

Умер житель Грайворона, раненный в результате обстрела 4 января

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о смерти мужчины, который был тяжело ранен в результате ракетного удара 4 января по Грайворону, он умер утром 22 января в больнице.

В хуторе Екатериновка Волоконовского округа количество пострадавших 21 января при отражении атаки FPV-дрона бойцов "Орлана" возросло до двух человек.

"Один из них госпитализирован в городскую больницу Белгорода. Медики оценивают его состояние как тяжелое. Второму бойцу, получившему баротравму, оказали помощь в Валуйской ЦРБ. Лечение продолжает амбулаторно", - уточнил Гладков.

В селе Максимовка Шебекинского округа повреждена линия электропередачи. "Часть жителей села временно остается без электроэнергии. Аварийные бригады приступят к восстановительным работам после согласования с МО РФ", - написал губернатор в своем телеграм-канале.

Всего за минувшие сутки по населенным пунктам Белгородской области были совершены атаки 48 украинских беспилотников и выпущено 34 боеприпаса в ходе семи обстрелов. Кроме того, система ПВО сбила три воздушные цели.

Воздушным атакам ВСУ подверглись 20 населенных пунктов региона. Три человека получили ранения. Повреждено пять частных жилых домов, 6 легковых и грузовых автомобилей, две линии электропередачи.

Хроника 24 февраля 2022 года – 22 января 2026 года Военная операция на Украине
Вячеслав Гладков Екатериновка Грайворон Белгородская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Песков заявил, что для направления активов РФ на восстановление Палестины США придется их разблокировать

 Песков заявил, что для направления активов РФ на восстановление Палестины США придется их разблокировать

Кушнер и Уиткофф приедут в Москву после семи-восьми вечера

Уиткофф заявил, что процесс урегулирования украинского конфликта на финальном этапе

 Уиткофф заявил, что процесс урегулирования украинского конфликта на финальном этапе

Аэропорт Магадана открыт после инцидента с выкатыванием самолета за пределы ВПП

Депутат Горелкин: излишнее регулирование ИИ может сильно навредить

 Депутат Горелкин: излишнее регулирование ИИ может сильно навредить

В Москве арестован агент молдавских спецслужб

 В Москве арестован агент молдавских спецслужб

В Думе заверили в отсутствии планов вводить штрафы за использование VPN

ФСБ сообщила о задержании обвиняемых в крупном хищении ферросплавов ЧЭМК

В суде раскрыли причины приостановки работы роддома в Новокузнецке

Резервный борт Uzbekistan Airways вылетел из аэропорта Красноярска в Ташкент

 Резервный борт Uzbekistan Airways вылетел из аэропорта Красноярска в Ташкент
Хроники событий
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 254 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8222 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 18 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2508 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 54 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 125 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова 18 материалов
Путин: "Прямая линия - 2025" Путин: "Прямая линия - 2025" 57 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 69 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 423 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 127 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });