Один человек погиб в результате обрушения здания в Новосибирске

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Скончался мужчина, спасенный из-под завалов здания в Первомайском районе Новосибирска, сообщает пресс-служба Минздрава региона.

"Спасатели извлекли пострадавшего из-под завалов и передали бригаде скорой помощи без признаков жизни. Врачи провели все необходимые реанимационные мероприятия, но вернуть пострадавшего к жизни не удалось. После 30 минут реанимационных мероприятий медики констатировали смерть", - приводятся в сообщении слова министра здравоохранения региона Ростислава Заблоцкого.

Из-под завалов помимо мужчины извлекли и двух пострадавших женщин, у одной - травмы средней степени тяжести.

По прибытии к месту вызова первых пожарно-спасательных подразделений было установлено, что произошло обрушение конструкций кровли и второго этажа двухэтажного здания.

После обрушения первыми, до разбора завалов, получили медпомощь два человека.

В здании размещалось несколько магазинов и суши-бар.

Возбуждено уголовное дело.



