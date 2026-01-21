Один человек погиб в результате обрушения здания в Новосибирске
Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Скончался мужчина, спасенный из-под завалов здания в Первомайском районе Новосибирска, сообщает пресс-служба Минздрава региона.
"Спасатели извлекли пострадавшего из-под завалов и передали бригаде скорой помощи без признаков жизни. Врачи провели все необходимые реанимационные мероприятия, но вернуть пострадавшего к жизни не удалось. После 30 минут реанимационных мероприятий медики констатировали смерть", - приводятся в сообщении слова министра здравоохранения региона Ростислава Заблоцкого.
Из-под завалов помимо мужчины извлекли и двух пострадавших женщин, у одной - травмы средней степени тяжести.
По прибытии к месту вызова первых пожарно-спасательных подразделений было установлено, что произошло обрушение конструкций кровли и второго этажа двухэтажного здания.
После обрушения первыми, до разбора завалов, получили медпомощь два человека.
В здании размещалось несколько магазинов и суши-бар.
Возбуждено уголовное дело.