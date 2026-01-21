Трамп убежден в желании и Путина, и Зеленского урегулировать конфликт

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп полагает, что и президент России Владимир Путин, и президент Украины Владимир Зеленский стремятся урегулировать украинский конфликт.

"Путин хочет достичь соглашения, я считаю. И я работаю с Зеленским, и я думаю, что он хочет достичь соглашения", - сказал он, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

По его словам, позднее в среду он намерен поговорить с президентом Украины. Единственной причиной, по которой Трамп занимается этим урегулированием, он назвал желание остановить гибель людей.

"Им нужно остановить эту войну, потому что слишком много людей умирают. (...) Это единственная причина, по которой я заинтересован в урегулировании", - подчеркнул президент США.

"Я получил по наследству бардак между Украиной и Россией - то, чего бы никогда не случилось (если бы он был на посту - ИФ)", - отметил он.

Трамп также выразил мнение, что европейские союзники Киева должны уделять больше внимания решению этого конфликта.

"Именно они должны работать над Украиной", - заявил он, отметив, что США находятся от Украины гораздо дальше, чем Европа.